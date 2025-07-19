Він буде призначений для далеких перельотів, перевезення великого вантажу, і ймовірно, призначений для далеких місій углиб ворожої території. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Що відомо про британський винищувач?

The Telegraph пише, що завдяки великим розмірам борт матиме більші паливні баки, що своєю чергою свідчить про більшу дальність польоту і корисне навантаження вибухових боєголовок. Також це дасть розміщувати зброю всередині.

Водночас Tempest оснащуватиметься технологіями для взаємодії з іншими літаками, дронами, наземними силами та супутниками, що вказує на його призначення для далеких місій у глиб ворожої території без зв’язку з базою.

На думку експертів, у разі початку війни між НАТО та Росією, вищезгаданий літак зможе злітати з британського аеродрому, непомітно долітатиме до Росії, знищуватиме ворожу ППО, а потім повертатиметься назад до місця базування.

Крім того, велика дальність дозволить японським пілотам завдавати ударів углиб Китаю у разі конфлікту, а сам Tempest зможе перетнути Атлантику без дозаправки – чого ще не досягав жоден винищувач Королівських ВПС.

Ви можете зробити свій літак настільки малопомітним, наскільки захочете, але якщо його потрібно дозаправляти за допомогою танкера, то в кінцевому підсумку супротивникові залишиться тільки вистежити та знищити цей танкер,

– каже військовий аналітик Френсіс Туса

Фахівець додає, що у разі війни з Росією Tempest у перший тиждень, імовірно, атакуватиме ППО та авіабази, а надалі – знищуватиме винищувачі або підтримуватиме війська з повітря, несучи арсенал, удвічі більший за F-35.

Вбудована технологія дозволить Tempest виконувати функції бортового вузла зв'язку, навіть якщо зв'язок із базами буде порушено. Він може служити центральною точкою зв'язку, координуючи БпЛА, ракети, наземні сили й супутники.