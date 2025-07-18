Проти них ввели санкції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Telegraph.

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Що відомо про викритих Британією агентів Росії?

Двох агентів пов’язують зі зломом телефону Юлії Скрипаль за п’ять років до гучного отруєння в Солсбері в 2018 році за допомогою нервово-паралітичної речовини "Новачок".

Інші фігуранти справ належать до підрозділів, які здійснювали деструктивні операції по всій Європі з метою підірвати підтримку України.

18 липня британське МЗС оголосило санкції проти 18 осіб і трьох підрозділів ГРУ, які, як зазначається, були залучені до кампанії російського режиму з дестабілізації Заходу. Операція з викриття здійснювалася за підтримки ФБР США та розвідувальних структур країн НАТО.

Серед ключових агентів – Іван Єрмаков і Олексій Лукашев, співробітники хакерського підрозділу 26165. Саме вони зламали телефон Юлії Скрипаль і також розшукуються ФБР за втручання у президентські вибори у США 2016 року.

Підрозділ 26165 також фігурував у розслідуваннях атак на вибори у Франції, а також втручання в політику Німеччини. Повідомляють, що 2022 року цей самий підрозділ відповідав за ракетні удари по театру в Маріуполі, де ховалися мирні жителі та діти.

Стверджується, що російські шпигуни відповідальні за серію зломів і атак на європейську військову підтримку України.

Агенти ГРУ також відповідальні за підпал складу у Східному Лондоні, і, який використовувався для доставки гуманітарної допомоги та супутникових інтернет-систем Starlink Ілона Маска в Україну. Трьох виконавців підпалу вже засуджено, а слідство вважає, що їх координували представники ПВК "Вагнер".

Британські слідчі також перевіряли, чи надсилали російські агенти поштою запальний пристрій після того, як він вибухнув у хабі DHL у Бірмінгемі минулого року. По всій Європі було зареєстровано серію подібних інцидентів, включно з пожежами на складах і саботажем на залізничних коліях.

Ще один підрозділ – 29155 – фігурує у справах замахів, зокрема на Скрипалів. Також співробітники ГРУ РФ вербували афганців для консультування і фінансування нападів Талібану на сили очолюваної США коаліції до виведення американських військ 2022 року.

Крім того, ГРУ керує мережею дезінформаційних платформ, зокрема під прикриттям "Африканської ініціативи" – організації, яка маскується під інформаційне агентство з Москви, яке насправді служить інструментом впливу на громадську думку на африканському континенті. Про це йдеться у звіті французької агенції Vignium.

Під санкції Британії потрапили підрозділи ГРУ 26165, 29155 і 74455. Проти шпигунів і структури введено заборону на в’їзд, заморожено активи, а британським компаніям заборонено надавати їм будь-які послуги.

Хто потрапив під санкції Великої Британії?

До списку санкцій потрапили російські шпигуни, за яких навіть призначено нагороду в США. Серед них: