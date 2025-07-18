Проти них ввели санкції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Telegraph.
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Що відомо про викритих Британією агентів Росії?
Двох агентів пов’язують зі зломом телефону Юлії Скрипаль за п’ять років до гучного отруєння в Солсбері в 2018 році за допомогою нервово-паралітичної речовини "Новачок".
Інші фігуранти справ належать до підрозділів, які здійснювали деструктивні операції по всій Європі з метою підірвати підтримку України.
18 липня британське МЗС оголосило санкції проти 18 осіб і трьох підрозділів ГРУ, які, як зазначається, були залучені до кампанії російського режиму з дестабілізації Заходу. Операція з викриття здійснювалася за підтримки ФБР США та розвідувальних структур країн НАТО.
Серед ключових агентів – Іван Єрмаков і Олексій Лукашев, співробітники хакерського підрозділу 26165. Саме вони зламали телефон Юлії Скрипаль і також розшукуються ФБР за втручання у президентські вибори у США 2016 року.
Підрозділ 26165 також фігурував у розслідуваннях атак на вибори у Франції, а також втручання в політику Німеччини. Повідомляють, що 2022 року цей самий підрозділ відповідав за ракетні удари по театру в Маріуполі, де ховалися мирні жителі та діти.
Стверджується, що російські шпигуни відповідальні за серію зломів і атак на європейську військову підтримку України.
Агенти ГРУ також відповідальні за підпал складу у Східному Лондоні, і, який використовувався для доставки гуманітарної допомоги та супутникових інтернет-систем Starlink Ілона Маска в Україну. Трьох виконавців підпалу вже засуджено, а слідство вважає, що їх координували представники ПВК "Вагнер".
Британські слідчі також перевіряли, чи надсилали російські агенти поштою запальний пристрій після того, як він вибухнув у хабі DHL у Бірмінгемі минулого року. По всій Європі було зареєстровано серію подібних інцидентів, включно з пожежами на складах і саботажем на залізничних коліях.
Ще один підрозділ – 29155 – фігурує у справах замахів, зокрема на Скрипалів. Також співробітники ГРУ РФ вербували афганців для консультування і фінансування нападів Талібану на сили очолюваної США коаліції до виведення американських військ 2022 року.
Крім того, ГРУ керує мережею дезінформаційних платформ, зокрема під прикриттям "Африканської ініціативи" – організації, яка маскується під інформаційне агентство з Москви, яке насправді служить інструментом впливу на громадську думку на африканському континенті. Про це йдеться у звіті французької агенції Vignium.
Під санкції Британії потрапили підрозділи ГРУ 26165, 29155 і 74455. Проти шпигунів і структури введено заборону на в’їзд, заморожено активи, а британським компаніям заборонено надавати їм будь-які послуги.
Хто потрапив під санкції Великої Британії?
До списку санкцій потрапили російські шпигуни, за яких навіть призначено нагороду в США. Серед них:
- Євген Серебряков – 44-річний кібероператор, приписаний до ГРУ (частина 26165). Він пов'язаний з кібератакою 2018 року на Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в Нідерландах. Він зокрема спеціалізується на таємних операціях за кордоном, спрямованих проти антидопінгових агентств і спортивних федерацій, зокрема під час літніх Олімпійських і Паралімпійських ігор 2016 року. Він використовував 7 псевдонімів.
- Анатолій Ковальов – виконував кібернетичні, біологічні та таємні операції. Він очолював кібератаки на виборчі системи штатів і федерального уряду США 2016 року, а також втручався в роботу критично важливої інфраструктури політичних організацій України та Франції. Він кримінально переслідуваний у США.
- Владислав Боровков і Микола Корчагін – російські хакери, відповідальні за напади на інфраструктуру у десятках західних країн. За інформацію про них ФБР обіцяє 10 мільйонів доларів.
- Віктор Нетикшо – один з 12 офіцерів ГРУ, розшукуваних ФБР за втручання в президентські вибори 2016 року. Передбачається, що він є командиром частини 26165. Українські хакери взламали пошту його дружини, що допомогло ФБР дізнатися, як він виглядає.
- Артем Куреєв – головний редактор "Африканської ініціативи".
- 161-й центр підготовки фахівців – це підрозділ, відомий, як Загін 29155, є секретною частиною російської військової розвідки, що підпорядкована ГРУ. Центр готує агентів для проведення диверсій, організації вбивств, ведення нетрадиційних бойових дій. На відміну від традиційних кіберпідрозділів цей секретний центр готує агентів для таємних операцій за кордоном, включно з цільовими вбивствами і підривною діяльністю. Його пов'язують зокрема з вбивством Скрипаля та замахами на перебіжчиків по всій Європі.