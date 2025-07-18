Против них ввели санкции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegraph.

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Что известно о разоблаченных Британией агентах России?

Двух агентов связывают со взломом телефона Юлии Скрипаль за пять лет до громкого отравления в Солсбери в 2018 году с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок".

Другие фигуранты дел относятся к подразделениям, которые осуществляли деструктивные операции по всей Европе с целью подорвать поддержку Украины.

18 июля британский МИД объявил санкции против 18 человек и трех подразделений ГРУ, которые, как отмечается, были привлечены к кампании российского режима по дестабилизации Запада. Операция по разоблачению осуществлялась при поддержке ФБР США и разведывательных структур стран НАТО.

Среди ключевых агентов – Иван Ермаков и Алексей Лукашев, сотрудники хакерского подразделения 26165. Именно они взломали телефон Юлии Скрипаль и также разыскиваются ФБР за вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.

Подразделение 26165 также фигурировало в расследованиях атак на выборы во Франции, а также вмешательства в политику Германии. Сообщают, что в 2022 году это же подразделение отвечало за ракетные удары по театру в Мариуполе, где прятались мирные жители и дети.

Утверждается, что российские шпионы ответственны за серию взломов и атак на европейскую военную поддержку Украины.

Агенты ГРУ также ответственны за поджог склада в Восточном Лондоне, и, который использовался для доставки гуманитарной помощи и спутниковых интернет-систем Starlink Илона Маска в Украину. Три исполнителя поджога уже осуждены, а следствие считает, что их координировали представители ЧВК "Вагнер".

Британские следователи также проверяли, присылали ли российские агенты по почте зажигательное устройство после того, как оно взорвалось в хабе DHL в Бирмингеме в прошлом году. По всей Европе была зарегистрирована серия подобных инцидентов, включая пожары на складах и саботаж на железнодорожных путях.

Еще одно подразделение – 29155 – фигурирует в делах покушений, в частности на Скрипалей. Также сотрудники ГРУ РФ вербовали афганцев для консультирования и финансирования нападений Талибана на силы возглавляемой США коалиции до вывода американских войск в 2022 году.

Кроме того, ГРУ руководит сетью дезинформационных платформ, в частности под прикрытием "Африканской инициативы" – организации, которая маскируется под информационное агентство из Москвы, которое на самом деле служит инструментом влияния на общественное мнение на африканском континенте. Об этом говорится в отчете французского агентства Vignium.

Под санкции Британии попали подразделения ГРУ 26165, 29155 и 74455. Против шпионов и структуры введен запрет на въезд, заморожены активы, а британским компаниям запрещено предоставлять им любые услуги.

Кто попал под санкции Великобритании?

В санкционный список попали российские шпионы, за которых даже назначена награда в США. Среди них: