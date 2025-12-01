Тревожное обострение войны, – Эрдоган после атак на теневой флот России у берегов Турции

Президент Турции Эрдоган 1 декабря прокомментировал атаки на российские суда "теневого флота", расположенном в Черном море. Они были осуществлены в последние дни.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Anadolu.

Что сказал Эрдоган об атаках на "теневой флот" России?

Турецкий президент выразил обеспокоенность после вероятной операции СБУ против российских танкеров.

Эрдоган заявил, что война Россией с Украиной "достигла уровня, что открыто угрожает безопасности судоходства в Черном море".

Нападения на торговые суда в нашей исключительной экономической зоне свидетельствуют о тревожном обострении ситуации. Мы не можем ни в коем случае оправдать эти нападения, которые угрожают безопасности судоходства, жизни людей и окружающей среде, особенно в нашей исключительной зоне,

– сказал он.

Эрдоган также заявил, что Турция направляет необходимые предупреждения всем сторонам относительно таких ситуаций.

А еще – внимательно следит за деятельностью, направленной на прекращение войны, и выражает готовность внести свой вклад в это.

Что известно об атаке на российские танкеры?