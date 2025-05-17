Европа введет новые санкции против "теневого флота" России, – МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль отметил, что в последние месяцы ситуация с безопасностью обостряется. Он объявил об усилении надзора после подозрительных инцидентов с "теневым флотом" России в Балтийском море.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Zeit.

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Что известно о санкциях против России и "теневом флоте"

Министр иностранных дел вспомнил о теневом флоте России. Это суда, которые переправляют нефть по установленной потолком цен и не имеют страхования западных компаний. Они используются для обхода санкций и ходят под флагами других стран.

По словам Вадефуля, "ситуация с безопасностью продолжает обостряться в последние месяцы".

Перерезанные кабели, нарушенные сигналы и подозрительные суда вызывают у нас большую обеспокоенность,

– пояснил он.

Глава МИД Германии анонсировал дальнейшие патрулирования и новые санкции против российского "теневого флота". Он отметил, что Россия представляет угрозу для НАТО и ЕС в Балтийском регионе.

"Это также поможет Украине, ведь теневой флот ежедневно транспортирует нефть, которую Россия продает в обход санкций", – добавил Вадефуль.

К слову, ЕС работает над новым пакетом санкций, чтобы заставить Владимира Путина договориться о мире с Украиной. Он будет направлен против российского финансового сектора.