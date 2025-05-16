План ЕС в отношении Путина

Лидеры ЕС и Великобритании планируют надавить на Путина после отказа 30-дневного прекращения огня в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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План вдохновляется предложением республиканца Линдси Грэма, который предложил наложить 500% санкции против российского экспорта. Потенциальные меры против Москвы могут включать тарифы на российский экспорт или же полное торговое эмбарго.

Несмотря на то, что Грэму вряд ли удастся получить поддержку со стороны главы Белого дома Дональда Трампа в вопросе санкционных ограничений против России, сторонники Украины могут продвинуть собственный "мегапакет" без участия США.

Потенциальное эмбарго станет главной темой шестого саммита Европейского политического сообщества, который сегодня пройдет в Албании. Мероприятие соберет 47 лидеров стран, среди которых – руководители стран – членов ЕС, Украины, Британии и других европейских государств.

Как заставить Путина пойти на уступки

Бывший чиновник Государственного департамента США надеется, что Соединенные Штаты будут готовы предоставить Украине больше вооружения и другой помощи, если станет очевидно, что именно Путин блокирует возможность установления перемирия.

Если посмотреть на последние заявления президента Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Венса, видно, что они наконец начали обвинять Россию и Путина в том, что происходит.

Это хорошо, потому что именно Путин сегодня является главной преградой на пути к прекращению огня,

– подчеркнул Дэвид Тафури.

Он считает, что Путин пока не готов к компромиссам. Чтобы усилить давление на него, необходимо увеличить поставки оружия Украине, активизировать подготовку ее военных, а также ввести новые санкции – прежде всего против компаний, которые помогают России экспортировать нефть, в частности в Китай и Индию.

По мнению Тафури, только усиление санкций и военной поддержки способно изменить ситуацию на поле боя. Чтобы заставить Путина к уступкам, баланс сил должен еще больше сместиться в пользу Украины. Только тогда перемирие сможет соответствовать ожиданиям украинского народа.