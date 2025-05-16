Как отметил американский юрист, писатель и специалист по внешней политике, партнер международной юридической фирмы Arent Fox, бывший чиновник Госдепа США Дэвид Тафури в разговоре с 24 Каналом, нужно сместить баланс сил в пользу Украины.
Интересно Зеленский мог отказаться от переговоров с Россией, и его убедили не делать этого, – WP
Как заставить Путина пойти на уступки
Бывший чиновник Государственного департамента США надеется, что Соединенные Штаты будут готовы предоставить Украине больше вооружения и другой помощи, если станет очевидно, что именно Владимир Путин блокирует возможность установления перемирия.
Если посмотреть на последние заявления президента Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Венса, видно, что они наконец-то начали обвинять Россию и Путина в том, что происходит.
Это хорошо, потому что именно Путин сегодня является главной преградой на пути к прекращению огня,
– подчеркнул Дэвид Тафури.
Он считает, что Путин пока не готов к компромиссам. Чтобы усилить давление на него, необходимо увеличить поставки оружия Украине, активизировать подготовку ее военных, а также ввести новые санкции – прежде всего против компаний, которые помогают России экспортировать нефть, в частности в Китай и Индию.
По мнению Тафури, только усиление санкций и военной поддержки способно изменить ситуацию на поле боя. Чтобы заставить Путина к уступкам, баланс сил должен еще больше сместиться в пользу Украины. Только тогда перемирие сможет соответствовать ожиданиям украинского народа.
Издание Financial Times сообщило, что американские чиновники все больше настороженно относятся к Путину. Среди них растет уверенность, что именно глава Кремля, а не Владимир Зеленский, является основным препятствием для достижения мира.