Как отметил американский юрист, писатель и специалист по внешней политике, партнер международной юридической фирмы Arent Fox, бывший чиновник Госдепа США Дэвид Тафури в разговоре с 24 Каналом, нужно сместить баланс сил в пользу Украины.

Интересно Зеленский мог отказаться от переговоров с Россией, и его убедили не делать этого, – WP

Как заставить Путина пойти на уступки

Бывший чиновник Государственного департамента США надеется, что Соединенные Штаты будут готовы предоставить Украине больше вооружения и другой помощи, если станет очевидно, что именно Владимир Путин блокирует возможность установления перемирия.

Если посмотреть на последние заявления президента Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Венса, видно, что они наконец-то начали обвинять Россию и Путина в том, что происходит.

Это хорошо, потому что именно Путин сегодня является главной преградой на пути к прекращению огня,

– подчеркнул Дэвид Тафури.

Он считает, что Путин пока не готов к компромиссам. Чтобы усилить давление на него, необходимо увеличить поставки оружия Украине, активизировать подготовку ее военных, а также ввести новые санкции – прежде всего против компаний, которые помогают России экспортировать нефть, в частности в Китай и Индию.

По мнению Тафури, только усиление санкций и военной поддержки способно изменить ситуацию на поле боя. Чтобы заставить Путина к уступкам, баланс сил должен еще больше сместиться в пользу Украины. Только тогда перемирие сможет соответствовать ожиданиям украинского народа.

Издание Financial Times сообщило, что американские чиновники все больше настороженно относятся к Путину. Среди них растет уверенность, что именно глава Кремля, а не Владимир Зеленский, является основным препятствием для достижения мира.