Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, отметив, что Россия снова делает все возможное, чтобы мирные переговоры закончились без результата. При этом Путин не хочет нарваться на санкции.

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Что может сделать Европа против России

Как отметил Несвитайлов, Путин не пошел на прекращение огня от 12 мая, а также отказался приехать в Турцию. При этом он пошел на пренебрежительный шаг и отправил туда переговорную группу из людей, которые ни на что не влияют.

Хочется верить, что Европа таки пойдет на жесткие санкции против России, как они об этом говорили. Но это должно быть не только 17 пакет санкций, где введут ограничения против теневого флота.

Хотел бы верить, что Европа готова на жесткие решения. 17 пакет санкций протянули. Хоть что-то. В целом без вторичных санкций, без усиления санкций в энергетической и банковской сферах ощутимых результатов не будет. И пока Европа покупает у России сжиженный газ за десятки миллиардов... Что же говорить о санкциях,

– отметил Несвитайлов.

Если Россия сейчас сможет навязать переговорный процесс на своих условиях, то история с серьезными санкциями существенно затормозит. Украина еще имеет возможность на все повлиять.

Если переговорный процесс не пойдет, то мы еще сможем разыграть эту карту. Европа и США поддержали идею встречи на уровне президентов. Зеленский приехал, а Путин – нет. Можно прямо говорить, что и делегация – это плевок в лицо от Путина. Там даже министра нет. Кто должен ехать с ними на встречу? Что это за сброд из России? Абсолютное пренебрежение. И соглашаться на это – означает играть по их правилам. Это не приведет ни к какому результату,

– подчеркнул Несвитайлов.

Напомним, президент Владимир Зеленский ждал диктатора Путина в Турции для личной встречи. Россия не отправила туда ни одного высокопоставленного чиновника.