Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зауваживши, що Росія знову робить усе можливе, аби мирні переговори закінчилися без результату. При цьому Путін не хоче нарватися на санкції.

До теми Вже незабаром розпочнеться зустріч України та Росії: усе, що відомо про переговори у Стамбулі

Що може зробити Європа проти Росії

Як наголосив Несвітайлов, Путін не пішов на припинення вогню від 12 травня, а також відмовився приїхати до Туреччини. При цьому він пішов на зневажливий крок та відправив туди переговорну групу з людей, які ні на що не впливають.

Хочеться вірити, що Європа таки піде на жорсткі санкції проти Росії, як вони про це говорили. Але це має бути не лише 17 пакет санкцій, де введуть обмеження проти тіньового флоту.

Хотів би вірити, що Європа готова на жорсткі рішення. 17 пакет санкцій протягнули. Хоч щось. В цілому без вторинних санкцій, без посилення санкцій в енергетичній та банківській сферах відчутних результатів не буде. Та й поки Європа купує в Росії скраплений газ за десятки мільярдів… Що ж говорити про санкції,

– зазначив Несвітайлов.

Якщо Росія зараз зможе нав'язати переговорний процес на своїх умовах, то історія з серйозними санкціями суттєво загальмує. Україна ще має можливість на все вплинути.

Якщо переговорний процес не піде, то ми ще зможемо розіграти цю карту. Європа та США підтримали ідею зустрічі на рівні президентів. Зеленський приїхав, а Путін – ні. Можна прямо говорити, що та делегація – це плювок в обличчя від Путіна. Там навіть міністра нема. Хто має їхати з ними на зустріч? Що це за зброд з Росії? Абсолютна зневага. І погоджуватись на це – означає грати за їхніми правилами. Це не приведе до жодного результату,

– підкреслив Несвітайлов.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський чекав на диктатора Путіна в Туреччині для особистої зустрічі. Росія не відправила туди жодного високопосадовця.