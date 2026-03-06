Иран готовил теракты в Азербайджане: что было среди потенциальных целей

Служба госбезопасности Азербайджана сообщила о предотвращении серии терактов, которые якобы готовились при участии иранских структур. Среди возможных целей были стратегический нефтепровод, дипломатические объекты и религиозные учреждения.

Теракты удалось предотвратить, но опасность сохраняется. Об этом сообщает издание Minval и телеканал AzTV.

Что известно о возможных терактах в Азербайджане?

Служба государственной безопасности Азербайджана заявила о предотвращении нескольких терактов, которые, по ее данным, готовились при участии Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Как сообщают азербайджанские СМИ, среди потенциальных целей был нефтепровод Баку – Джейхан, а также посольство Израиля в Азербайджане, один из лидеров общины горных евреев и синагога "Ашкенази".

По информации спецслужб, на территорию страны были ввезены три взрывных устройства. Их удалось перехватить до передачи третьим лицам, что позволило предотвратить возможные жертвы и разрушения.

В Службе госбезопасности Азербайджана заявили, что продолжается расследование обстоятельств подготовки вероятных "террористических провокаций".

Что известно об атаке Ирана на соседнюю страну?