Иран готовил теракты в Азербайджане: что было среди потенциальных целей
- Служба государственной безопасности Азербайджана предотвратила серию терактов, подготовленных при участии иранских структур, в частности Корпуса стражей исламской революции.
- Среди возможных целей терактов были нефтепровод Баку – Джейхан, посольство Израиля, лидер общины горных евреев и синагога "Ашкенази".
Служба госбезопасности Азербайджана сообщила о предотвращении серии терактов, которые якобы готовились при участии иранских структур. Среди возможных целей были стратегический нефтепровод, дипломатические объекты и религиозные учреждения.
Теракты удалось предотвратить, но опасность сохраняется. Об этом сообщает издание Minval и телеканал AzTV.
Что известно о возможных терактах в Азербайджане?
Служба государственной безопасности Азербайджана заявила о предотвращении нескольких терактов, которые, по ее данным, готовились при участии Корпуса стражей исламской революции Ирана.
Как сообщают азербайджанские СМИ, среди потенциальных целей был нефтепровод Баку – Джейхан, а также посольство Израиля в Азербайджане, один из лидеров общины горных евреев и синагога "Ашкенази".
По информации спецслужб, на территорию страны были ввезены три взрывных устройства. Их удалось перехватить до передачи третьим лицам, что позволило предотвратить возможные жертвы и разрушения.
В Службе госбезопасности Азербайджана заявили, что продолжается расследование обстоятельств подготовки вероятных "террористических провокаций".
Что известно об атаке Ирана на соседнюю страну?
5 марта, иранские дроны атаковали Нахичевань в Азербайджане, повредив аэропорт и ранив двух мирных жителей. Министерство иностранных дел Азербайджана подтвердило атаку дронов с территории Ирана и заявило о возможности принятия ответных мер.
Известно, что удар по аэропорту был нанесен дальним беспилотником Arash 2, который является более опасным, чем "Шахед". Известно, что дрон запускают с грузовиков-пусковых установок, которые могут маскироваться под гражданский транспорт. Для старта используется ракетный ускоритель.
Азербайджан усилил военное присутствие на границе с Ираном, развертывая системы ПВО и подразделения для борьбы с беспилотниками. Азербайджанские власти заявляют, что военные мероприятия имеют исключительно оборонительный характер, несмотря на их масштабность.