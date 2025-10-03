Владимир Путин прокомментировал вероятные поставки в Украину дальнобойных ракет Tomahawk. По мнению диктатора, они не изменят соотношение сил на поле боя.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на государственное пропагандистское информационное агентство России "ТАСС".

Что Путин говорит о ракетах Tomahawk?

По мнению российского диктатора, использование ракет Tomahawk Украиной невозможно без вмешательства Соединенных Штатов.

Поставки Киеву Tomahawk, если они и будут, никак не изменят соотношение сил на поле боя,

– считает Путин.

Он назвал опасными заявления о поставках дальнобойных ракет в Украину и подчеркнул, что это якобы нанесет вред отношениям России и США.

Кроме этого, по мнению Путина, заявления в США о Tomahawk призваны отвлечь внимание от внутренних проблем в стране.

Получит ли Украина дальнобойные ракеты?