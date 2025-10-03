Володимир Путін прокоментував імовірні поставки до України далекобійних ракет Tomahawk. На думку диктатора, вони не змінять співвідношення сил на полі бою.

Про це пише 24 Канал із посиланням на державну пропагандистську інформаційну агенцію Росії "ТАРС".

Що Путін каже про ракети Tomahawk?

На думку російського диктатора, використання ракет Tomahawk Україною неможливе без втручання Сполучених Штатів.

Поставки Києву Tomahawk, якщо вони й будуть, ніяк не змінять співвідношення сил на полі бою,

– вважає Путін.

Він назвав небезпечними заяви про поставки далекобійних ракет до України та підкреслив, що це нібито завдасть шкоди відносинам Росії та США.

Крім цього, на думку Путіна, заяви в США про Tomahawk покликані відвернути увагу від внутрішніх проблем у країні.

Чи отримає Україна далекобійні ракети?