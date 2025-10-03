Ракети Tomahawk в Україні нашкодять відносинам США і Росії, – Путін
- Путін заявив, що поставки ракет Tomahawk до України не змінять співвідношення сил на полі бою.
- Він вважає, що такі дії можуть нашкодити відносинам між Росією та США.
Володимир Путін прокоментував імовірні поставки до України далекобійних ракет Tomahawk. На думку диктатора, вони не змінять співвідношення сил на полі бою.
Про це пише 24 Канал із посиланням на державну пропагандистську інформаційну агенцію Росії "ТАРС".
Що Путін каже про ракети Tomahawk?
На думку російського диктатора, використання ракет Tomahawk Україною неможливе без втручання Сполучених Штатів.
Поставки Києву Tomahawk, якщо вони й будуть, ніяк не змінять співвідношення сил на полі бою,
– вважає Путін.
Він назвав небезпечними заяви про поставки далекобійних ракет до України та підкреслив, що це нібито завдасть шкоди відносинам Росії та США.
Крім цього, на думку Путіна, заяви в США про Tomahawk покликані відвернути увагу від внутрішніх проблем у країні.
Чи отримає Україна далекобійні ракети?
В інтерв'ю 24 Каналу радник глави ОП Михайло Подоляк підкреслив, що Захід веде довготривалі розмови щодо передачі Україні озброєння.
За його словами, проблема України полягає в тому, що вона воює величезною ресурсною країною, якій допомагає інша ресурсна держава – Китай. "Якби ми воювали із зіставною за ресурсами країною, то результат вже був би давно для всіх зрозумілий", – озвучив Подоляк.
Водночас у WSJ зазначили, що США розглядають можливість надання Україні крилатих ракет Tomahawk і Barracuda, а також інших ракет з дальністю до 800 кілометрів.