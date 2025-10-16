Если решение о поставке ракет Tomahawk в Украину одобрят – их доставят быстро. При этом США будут иметь контроль над выбором целей и другими вопросами.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Какой контроль над ракетами будут иметь США?

Старший западный военный чиновник, который участвовал в обсуждениях по поставке в Украину дальнобойных ракет Tomahawk, объяснил, что Соединенные Штаты будут иметь определенный контроль над оружием.

Если решение будет одобрено, ракеты могут быть доставлены относительно быстро с прицеплением американских подрядчиков для помощи в их использовании. Это устранит потребность в длительном обучении украинских военных и позволит США сохранить контроль над выбором целей и другими вопросами,

– заявил он.

В то же время бывший заместитель помощника министра обороны США Джим Таунсенд считает, что Киев должен будет осторожно пользоваться этими ракетами, ведь их могут передать мало.

"Если мы и передадим Tomahawk, это не будет большая партия, и это будет означать, что Зеленский должен будет очень осторожно использовать их", – сказал он.

Что говорят о ракетах Tomahawk для Украины?