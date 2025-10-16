США матимуть контроль над ракетами Tomahawk, якщо їх передадуть Україні, – FT
- США матимуть контроль над вибором цілей і використанням ракет Tomahawk, якщо їх передадуть Україні.
- Ракети можуть бути доставлені швидко, з американськими підрядниками для допомоги, щоб зберегти контроль і уникнути тривалого навчання.
Якщо рішення про поставлення ракет Tomahawk до України схвалять – їх доставлять швидко. Водночас США матимуть контроль над вибором цілей та іншими питаннями.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Financial Times.
Дивіться також Легендарні "Томагавки" повертаються: чому Росія їх так боїться та чи отримає Україна
Який контроль над ракетами матимуть США?
Старший західний військовий чиновник, який брав участь в обговореннях щодо поставлення до України далекобійних ракет Tomahawk, пояснив, що Сполучені Штати матимуть певний контроль над зброєю.
Якщо рішення буде схвалено, ракети можуть бути доставлені відносно швидко з причепленням американських підрядників для допомоги в їхньому використанні. Це усуне потребу в тривалому навчанні українських військових і дозволить США зберегти контроль над вибором цілей та іншими питаннями,
– заявив він.
Водночас колишній заступник помічника міністра оборони США Джим Таунсенд вважає, що Київ муситиме обережно користуватися цими ракетами, адже їх можуть передати мало.
"Якщо ми й передамо Tomahawk, це не буде велика партія, і це означатиме, що Зеленський муситиме дуже обережно використовувати їх", – сказав він.
Що кажуть про ракети Tomahawk для України?
Дональд Трамп заявив, що США мають великі запаси ракет "Томагавк", які може попросити Україна під час зустрічі 17 жовтня. Він також заявив, що дуже розчарований Путіним, попри "хороші відносини" із ним, і не розуміє, навіщо той продовжує воювати. За словами американського президента, ця війна згубна для Росії.
Консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів в етері 24 Каналу вважає, що США змінили риторику щодо надання Україні ракет Tomahawk, і тепер питання стоїть про кількість ракет, які будуть передані.
Трамп обмовився про можливість використання Tomahawk Україною, що може бути частиною психологічного тиску на Росію з боку США.