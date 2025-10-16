Якщо рішення про поставлення ракет Tomahawk до України схвалять – їх доставлять швидко. Водночас США матимуть контроль над вибором цілей та іншими питаннями.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Financial Times.

Який контроль над ракетами матимуть США?

Старший західний військовий чиновник, який брав участь в обговореннях щодо поставлення до України далекобійних ракет Tomahawk, пояснив, що Сполучені Штати матимуть певний контроль над зброєю.

Якщо рішення буде схвалено, ракети можуть бути доставлені відносно швидко з причепленням американських підрядників для допомоги в їхньому використанні. Це усуне потребу в тривалому навчанні українських військових і дозволить США зберегти контроль над вибором цілей та іншими питаннями,

– заявив він.

Водночас колишній заступник помічника міністра оборони США Джим Таунсенд вважає, що Київ муситиме обережно користуватися цими ракетами, адже їх можуть передати мало.

"Якщо ми й передамо Tomahawk, це не буде велика партія, і це означатиме, що Зеленський муситиме дуже обережно використовувати їх", – сказав він.

Що кажуть про ракети Tomahawk для України?