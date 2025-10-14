По оценке экспертов, США могут передать Украине от 20 до 50 ракет Tomahawk. В то же время они уверены, что такое количество вряд ли изменит ход войны.

В США уверены, что ракеты большой дальности от США могут помочь украинским беспилотникам дальнего действия в выполнении задач, однако они все же имеют ограниченные возможности и не обеспечат глубоких ударов вглубь России. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Что известно о решении США?

По информации украинского чиновника, сейчас Трамп значительно приблизился к вопросу поставки дальнобойных ракет Украине, однако Белый дом еще не принял окончательного решения.

США могут передать Украине от 20 до 50 ракет Tomahawk, одновременно Марк Кансиан работник аналитического Центра стратегических и международных исследований предположил, что Америка насчитывает в своем арсенале 4 150 ракет.

Как отмечают эксперты, только за 2022 год США закупили около 200 Tomahawk, 120 из которых Пентагон уже использовал во время учений. А на 2026 год в бюджете заложены средства на приобретение 57 дополнительных дальнобойных ракет.

Какие предварительные договоренности США и Украины?