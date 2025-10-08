В МИД России выступили с угрозами США из-за возможной передачи Украине ракет Tomahawk
- Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил США о возможных "последствиях" в случае передачи Украине ракет Tomahawk.
- Рябков призвал США ответственно подходить к принятию решений о поставках этих вооружений Украине.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил мнение, что США должны "осознавать глубину и тяжесть последствий" в случае поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Он призвал американских чиновников еще раз об этом подумать.
Какие именно это "последствия" Рябков не уточнил. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду", которая цитирует РБК.
Чем в России угрожают в случае предоставления Украине Tomahawk?
Рябков отметил необходимость ответственного подхода Вашингтона к любому решению о передаче таких вооружений Украине.
Гипотетическое применение таких систем возможно только с прямым привлечением американского персонала. Я надеюсь, глубину и тяжесть последствий принятого в этой ситуации того или иного решения хорошо осознают те, кто подталкивает Вашингтон к такому решению,
– сказал он.
Рябков призвал Белый дом и Пентагон подходить к этому вопросу "трезво, здраво, ответственно подойти ко всей этой ситуации".
В эфире 24 Канала исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заметил, что вероятный прилет американских Tomahawk по российским позициям, особенно, если они будут успешны, "мягко говоря, очень меняет дискурс войны".
Могут ли США действительно передать Украине ракеты Tomahawk?
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в воскресенье, 28 сентября, что сейчас рассматривают просьбу Украины о предоставлении ракет Tomahawk большой дальности.
Впрочем, источники Reuters считают, что это маловероятно. Эти ракеты США резервируют для собственных нужд, впрочем не исключено, что Украина получит альтернативное дальнобойное вооружение с меньшим радиусом действия.
Недавно член Республиканской партии Борис Пинкус в эфире 24 Канала высказывал мнение, что поставки "Tomahawk" выглядит почти неизбежным, и на самом деле является лишь вопросом времени, ведь политическая цена отказа уже слишком высока.