Передача ракет Tomahawk Украине маловероятна: Reuters назвало возможную альтернативу
- Поставки крылатых ракет Tomahawk большой дальности в Украину пока маловероятны как минимум из-за их резервирования для нужд ВМС США.
- Украина может получить другое вооружение меньшей дальности или европейские союзники могут покупать оружие большой дальности для передачи Киеву.
Поставки крылатых ракет Tomahawk в Украину пока маловероятны, поскольку те запасы, которые сейчас есть в Соединенных Штатах, зарезервированы для Военно-морских сил страны и других нужд Вашингтона.
Такую информацию рассказали американский чиновник и еще три источника. ознакомленных с этим вопросом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Что Украина может получить от США?
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в воскресенье, 28 сентября, что сейчас рассматривают просьбу Украины о предоставлении ракет Tomahawk большой дальности, которые могут нанести серьезный ущерб России благодаря ударам вглубь территории.
Впрочем, источники агентства, ознакомленные с обучением персонала ракетчиков и процессами поставки ракет, усомнились в целесообразности предоставления Киеву крылатых ракет Tomahawk, дальность полета которых достигает аж 2,5 тысячи километров.
По мнению американского чиновника, Украина может получить другое вооружение с меньшей дальностью и что США могут рассмотреть разрешить европейским союзникам покупать другое оружие большой дальности для передачи Киеву.
Поставка ракет Tomahawk Украине может значительно расширить ее ударные возможности, позволяя ей поражать цели в глубине российской территории, включая военные базы, логистическими центрами, аэродромами и командными центрами, которые сейчас находятся вне досягаемости,
– говорится в статье.
Данные бюджетной документации Пентагона свидетельствуют о том, что ВМС США, которые в основном используют вышеупомянутые ракеты Tomahawk, закупили всего 8959 ракет по средней цене – 1,3 миллиона долларов за экземпляр.
Справочно. Tomahawk – это крылатые ракеты большой дальности американского производства. Украина пыталась получить от США эти ракеты еще во времена Байдена. Чем особенное такое вооружение и каковы его характеристики – читайте в материале по ссылке.
Какой шанс предоставления Tomahawk Украине?
Недавно член Республиканской партии Борис Пинкус в эфире 24 Канала высказывал мнение, что поставка "Tomahawk" выглядит почти неизбежным, и на самом деле является лишь вопросом времени, ведь политическая цена отказа уже слишком высока.
Впрочем, незадолго до этого политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала объяснил, что подобные разговоры о передаче крылатых ракет являются "информационным троллингом Кремля". Также он назвал такие заявления "просто поднятием ставок".
WSJ писало, что кроме крылатых ракет Tomahawk Соединенные Штаты рассматривают возможность поставки Barracuda, а также других американских ракет наземного и воздушного базирования с дальностью около 800 километров.