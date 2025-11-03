Нет, не очень, – Трамп объяснил, рассматривает ли передачу Tomahawk Украине
- Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность передачи Украине ракет Tomahawk.
- Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможном использовании российских активов в качестве инструмента переговоров.
На борту самолета Air Force One журналисты спросили Президента США, планирует ли он передать ракеты Tomahawk Украине. По словам Трампа, сейчас он такую возможность не рассматривает.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Президента США Дональда Трампа журналистам на борту президентского самолета 2 ноября.
Получит ли Украина ракеты Tomahawk?
На вопрос журналистов об отправке Украине дальнобойных ракет Tomahawk Президент США заявил, что сейчас не рассматривает такую возможность.
Нет, не очень. Окончательное решение я могу изменить, но пока я этого не делаю,
– ответил Трамп.
Также американского лидера спросили о том, что, по его мнению, сейчас происходит с российскими активами и собирается ли он использовать их как инструмент переговоров. В свою очередь, Президент США уклонился от ответа.
Трамп также считает, что "последней капли", которая докажет, что Путин не готов закончить войну с Украиной, не будет. В то же время он отметил, что вести боевые действия для России – трудно.
Пентагон разрешил поставки ракет Украине: что известно?
Напомним, накануне заявления Трампа Пентагон разрешил Белому дому поставки Украине ракет Tomahawk, но окончательное решение зависело от Президента США.
В CNN написали, что в американском ведомстве решили, передача ракет Украине не повлияет негативно на американские запасы, на что ранее неоднократно ссылался Белый дом, комментируя сообщения об их предоставлении.
Отмечается, что для того, чтобы Украина могла эффективно использовать эти ракеты, все еще нужно решить несколько оперативных вопросов. Как пишет издание, ВМС Украины сильно истощены, поэтому ракеты, вероятно, придется запускать с суши. Морская пехота и армия разработали наземные пусковые установки, которые можно было бы предоставить Украине.