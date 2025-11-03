Нет, не очень, – Трамп объяснил, рассматривает ли передачу Tomahawk Украине

На борту самолета Air Force One журналисты спросили Президента США, планирует ли он передать ракеты Tomahawk Украине. По словам Трампа, сейчас он такую возможность не рассматривает.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Президента США Дональда Трампа журналистам на борту президентского самолета 2 ноября.

Смотрите также Встреча, которую ждет мир: как Трамп хочет заставить Си Цзиньпина и Путина закончить войну в Украине

Получит ли Украина ракеты Tomahawk?

На вопрос журналистов об отправке Украине дальнобойных ракет Tomahawk Президент США заявил, что сейчас не рассматривает такую возможность.

Нет, не очень. Окончательное решение я могу изменить, но пока я этого не делаю,

– ответил Трамп.

Также американского лидера спросили о том, что, по его мнению, сейчас происходит с российскими активами и собирается ли он использовать их как инструмент переговоров. В свою очередь, Президент США уклонился от ответа.

Трамп также считает, что "последней капли", которая докажет, что Путин не готов закончить войну с Украиной, не будет. В то же время он отметил, что вести боевые действия для России – трудно.

Пентагон разрешил поставки ракет Украине: что известно?