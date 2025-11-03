Ні, не дуже, – Трамп пояснив, чи розглядає передачу Tomahawk Україні

На борту літака Air Force One журналісти запитали Президента США, чи планує він передати ракети Tomahawk Україні. За словами Трампа, зараз він таку можливість не розглядає.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Президента США Дональда Трампа журналістам на борту президентського літака 2 листопада.

Чи отримає Україна ракети Tomahawk?

На питання журналістів щодо відправлення Україні далекобійних ракет Tomahawk Президент США заявив, що зараз не розглядає таку можливість.

Ні, не дуже. Остаточне рішення я можу змінити, але наразі я цього не роблю,

– відповів Трамп.

Також американського лідера запитали про те, що, на його думку, наразі відбувається з російськими активами та чи збирається він використовувати їх як інструмент переговорів. Своєю чергою, Президент США ухилився від відповіді.

Трамп також вважає, що "останньої краплі", яка доведе, що Путін неготовий закінчити війну з Україною, не буде. Водночас він зауважив, що вести бойові дії для Росії – важко.

