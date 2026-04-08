8 апреля, 20:31
Трамп анонсировал скорую встречу делегаций США и Ирана: где пройдут переговоры
Американский президент Дональд Трамп анонсировал мирные переговоры с иранской стороной, которые состоятся уже в ближайшее время. Встреча может пройти в Пакистане.
Об этом сообщает The New York Times.
Что известно о запланированных переговорах делегаций США и Ирана?
Пакистанские дипломаты, активно участвовавшие в согласовании условий перемирия между сторонами, предложили провести саммит в Исламбаде уже в ближайшее время.
Глава Белого дома отметил, что в команду переговорщиков от США могут войти Стив Виткофф, Джаред Кушнер, а также, возможно, Джей Ди Вэнс.