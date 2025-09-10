Уже 8-ой месяц, как Дональд Трамп во второй раз стал президентом. Американскому лидеру до сих пор не удалось приблизить мир в Украине, хотя когда-то он обещал положить конец войне за 24 часа.

В интервью One America News вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал тактику Дональда Трампа в вопросе российско-украинской войны, передает 24 Канал.

Что сказал Вэнс об усилиях Трампа завершить войну?

Политик заявил, что президент США пытается давить на обе стороны конфликта: украинскую и российскую.

По сути мы пытаемся, так сказать, оказывать давление и на россиян, и на украинцев, чтобы попытаться посадить их за стол и заключить соглашение,

– сказал Вэнс.

Он отметил, что Трамп иногда откровенно не доволен Украиной, а иногда – Россией.

Вице-премьер США отметил, что сейчас якобы удалось сузить конфликт до двух вопросов. Первое – Россия требует от Украины отдать 6 тысяч квадратных километров территории без боя, которые она еще не захватила. Второе – Украина хочет гарантий безопасности, которые бы защитили ее от повторной агрессии России в случае, если мирное соглашение будет заключено.

Отдельно Джей Ди Вэнс заметил, что президент США не видит смысла в экономической изоляции России.

Какими были последние заявления Дональда Трампа о войне в Украине?