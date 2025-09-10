Вэнс признал, что Трамп давит на Украину, чтобы завершить войну
- Вэнс заявил, что Дональд Трамп давит на Украину и Россию, чтобы достичь мирного соглашения по российско-украинской войне.
- Вице-президент США отметил, что Трамп не поддерживает экономическую изоляцию России.
Уже 8-ой месяц, как Дональд Трамп во второй раз стал президентом. Американскому лидеру до сих пор не удалось приблизить мир в Украине, хотя когда-то он обещал положить конец войне за 24 часа.
В интервью One America News вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал тактику Дональда Трампа в вопросе российско-украинской войны, передает 24 Канал.
Что сказал Вэнс об усилиях Трампа завершить войну?
Политик заявил, что президент США пытается давить на обе стороны конфликта: украинскую и российскую.
По сути мы пытаемся, так сказать, оказывать давление и на россиян, и на украинцев, чтобы попытаться посадить их за стол и заключить соглашение,
– сказал Вэнс.
Он отметил, что Трамп иногда откровенно не доволен Украиной, а иногда – Россией.
Вице-премьер США отметил, что сейчас якобы удалось сузить конфликт до двух вопросов. Первое – Россия требует от Украины отдать 6 тысяч квадратных километров территории без боя, которые она еще не захватила. Второе – Украина хочет гарантий безопасности, которые бы защитили ее от повторной агрессии России в случае, если мирное соглашение будет заключено.
Отдельно Джей Ди Вэнс заметил, что президент США не видит смысла в экономической изоляции России.
Какими были последние заявления Дональда Трампа о войне в Украине?
- Американский лидер признал, что завершить войну России против Украины сложно. Прежде всего, из-за якобы личной вражды Владимира Зеленского и Владимира Путина.
- После массированной атаки на Украину 7 сентября Дональд Трамп заявил о готовности перейти ко "второму этапу" санкционного давления на Россию. Также он анонсировал разговор с Путиным и визит лидеров Европы в Белый дом. Однако ни одно из событий не состоялось.
- Дональд Трамп предложил ЕС ввести 100% пошлины на импорт из Китая и Индии, чтобы усилить давление на Россию за ее действия в Украине.