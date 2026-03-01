Укр Рус
1 марта, 18:13
Трамп говорит, что Иран просит его о возобновлении переговоров

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • Дональд Трамп заявил, что Иран хочет возобновить переговоры с США.
  • Президент США согласился вести диалог.

Операция США против Ирана длится вторые сутки. Дональд Трамп уверяет, что Тегеран уже желает с ним договориться.

Трамп заявил изданию The Atlantic, что новое руководство Ирана предложило ему возобновить переговоры. Президент США согласился. 

Какова вероятность возобновления диалога между США и Ираном?

Они хотят вести переговоры и я согласился с ними говорить. Им следовало сделать это раньше… Они ждали слишком долго,
 – сказал Трамп во время утреннего телефонного разговора с журналистом.

На вопрос, состоится его разговор с иранцами сегодня или завтра, Трамп ответил, что он не может этого сказать. Политик отметил, что большинство из иранцев, участвовавших в переговорах с США в последние недели, больше не живы. Они были ликвидированы в ходе авиаударов.

На вопрос, готовы ли США продолжить бомбардировку Ирана, если иранцы попытаются свергнуть режим, Трамп ответил уклончиво. "Мне придется оценить ситуацию в тот момент, когда это произойдет. На этот вопрос нельзя дать готовый ответ", – сказал он.

В то же время, президент США выразил уверенность, что успешное восстание иранского народа состоится. Мол, об этом свидетельствуют празднование на улицах Ирана по случаю ликвидации аятоллы. 

Справка: Стоит отметить, что кроме празднований в Иране также прошли большие антивоенные протесты. Также многие призывали к мести США в связи с гибелью аятоллы.

Какие переговоры хотят возобновить иранцы с США?

  • В этом году США и Иран пытались вести новые ядерные переговоры, чтобы дипломатически разрешить споры вокруг атомной программы Ирана.
  • Переговоры происходили в непрямом формате под посредством других стран.
  • В феврале 2026 года состоялся новый раунд ядерных переговоров в Женеве между представителями Ирана и США.
  • Иран настаивал на сохранении права на определенный уровень обогащения урана, в то время как США требовали жестких ограничений под международным контролем.
  • Обе стороны также обсуждали вопросы санкций и технические аспекты проверок.
  • Переговоры называли "самыми интенсивными к этому моменту". Их планировали продолжить на техническом уровне в Вене.
  • Хотя стороны обменялись предложениями и были некоторые признаки прогресса, никакого окончательного соглашения не было достигнуто.