Делегация США посетит Гренландию на фоне заявлений Трампа об аннексии страны

На этой неделе американская делегация совершит официальный визит в Гренландию. Это происходит на фоне инициатив президента США Дональда Трампа относительно возможного присоединения острова к Соединенным Штатам.

Делегаты посетят космическую базу Питуффик – американскую военную базу в Гренландии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Делегация США посетит Гренландию

Возглавит делегацию Уша Вэнс, жена вице-президента США Джей Ди Вэнса. Вместе с ней Гренландию посетят советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и министр энергетики Крис Райт.

В программе поездки запланирован визит Волтца и Райта на американскую военную базу Питуффик, где они получат брифинги от военных. После этого они присоединятся к Уши Венс, чтобы ознакомиться с культурным наследием острова и принять участие в традиционных гонках на собачьих упряжках.

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Брайан Хьюз отметил, что визит направлен на развитие партнерских отношений с Гренландией, с учетом ее права на самоопределение и расширение экономического сотрудничества.

Это визит для того, чтобы узнать больше о Гренландии, ее культуру, историю и людей, а также посетить гонки на собачьих упряжках, спонсором которых Соединенные Штаты с гордостью выступают, все просто и понятно,

– добавил Хьюз.

Напомним, что после возвращения в Белый дом президент Дональд Трамп сделал вопрос аннексии Гренландии одной из главных тем своей внешней политики. Однако правительства как самого острова, так и Дании решительно отвергают такие идеи.