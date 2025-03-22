Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя оборонного комитета парламента Дании Расмуса Ярлова.

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Трамп может шантажом требовать Гренландию

Расмус Ярлов отмечает, что США хотят укрепить Россию и ослабить Европу. Он обращает внимание на то, что Соединенные Штаты готовы нанести огромный вред даже мирным и лояльным союзникам.

Я могу легко представить ситуацию, когда США будут требовать от Дании Гренландию, угрожать вывести из строя наше оружие и позволить России напасть на нас, когда мы откажемся (что мы и сделаем в этой ситуации),

– отмечает депутат.

Ярлов жалеет, что присоединился к решению о покупке американского оружия. Он считает это риском для безопасности Дании. Глава оборонного комитета пообещал, что страна увеличит инвестиции в ПВО, истребители, артиллерию и другое оружие – однако избегая американского вооружения.

Defence Express отмечает, что соответствующий пост стал реакцией не только на вопрос для многих стран, которые потратили кучу денег на истребители F-35, могут ли США выключить их дистанционно, а также и на то, что Трамп после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что "аннексия Гренландии состоится".

Аналитики пишут, что после этого заявления можно начать дискутировали не только о наличии у СЩА "магической кнопки" к F-35, но и вообще о жизнеспособности НАТО. Потому что в конце концов Вашингтон может просто прекратить обслуживать оружие, что приведет к деградации боевых возможностей союзников.

"И такое давление на Европу со стороны Дональда Трампа также вполне возможно, как и общая угроза сближения с дикторским кремлевским режимом", – пишет издание.

Вполне вероятно, что Трамп может поставить Данию перед выбором: получить компенсацию за потерю Гренландии, или же не получить ничего. А для ускорения решения Трамп может прибегнуть к шантажу оружием, внедрение тарифов и тому подобное. В то же время такая политика США является "зеленым сигналом" для Кремля усиливать давление на Европу.