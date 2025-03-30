Мы не можем быть собственностью, – премьер Гренландии ответил на новые посягательства Трампа
- Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен ответил на заявление Трампа о возможной аннексии Гренландии, подчеркнув, что остров не будет собственностью США.
- Нильсен призвал жителей Гренландии не падать духом и отметил, что гренландцы сами будут определять свое будущее.
Трамп заявил о стопроцентной вероятности аннексии Штатами Гренландии. Премьер острова ответил на очередные посягательства американского президента.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Йенса-Фредерика Нильсена.
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Мы не можем быть собственностью, – Нильсен
Нильсен призвал жителей Гренландии не падать духом.
Он подчеркнул, что никогда не смогут аннексировать остров, а гренландцы не будут определять свое будущее через страх или принуждение.
Президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты "победят Гренландию". Позвольте мне быть ясным: США не могут этого сделать. Мы не можем быть собственностью. Мы сами будем формировать свое будущее... Мы должны ответить спокойно, достойно и единодушно,
– написал гренландский премьер.
Он подчеркнул, что страна даст понять Трампу, что она принадлежит другим.
"Вчера мы это четко дали понять. Сегодня мы все еще имеем четкую позицию. И это не изменится в будущем", – добавил Нильсен.
Напомним, что Трамп пугает Гренландию военным вмешательством.