Мы не можем быть собственностью, – премьер Гренландии ответил на новые посягательства Трампа

Трамп заявил о стопроцентной вероятности аннексии Штатами Гренландии. Премьер острова ответил на очередные посягательства американского президента.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Йенса-Фредерика Нильсена.

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Мы не можем быть собственностью, – Нильсен

Нильсен призвал жителей Гренландии не падать духом.

Он подчеркнул, что никогда не смогут аннексировать остров, а гренландцы не будут определять свое будущее через страх или принуждение.

Президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты "победят Гренландию". Позвольте мне быть ясным: США не могут этого сделать. Мы не можем быть собственностью. Мы сами будем формировать свое будущее... Мы должны ответить спокойно, достойно и единодушно,

– написал гренландский премьер.

Он подчеркнул, что страна даст понять Трампу, что она принадлежит другим.

"Вчера мы это четко дали понять. Сегодня мы все еще имеем четкую позицию. И это не изменится в будущем", – добавил Нильсен.

Напомним, что Трамп пугает Гренландию военным вмешательством.