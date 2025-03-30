Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Єнса-Фредеріка Нільсена.
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Ми не можемо бути власністю, – Нільсен
Нільсен закликав мешканців Гренландії не падати духом.
Він наголосив, що ніколи не зможуть анексувати острів, а гренландці не будуть визначати своє майбутнє через страх чи примус.
Президент Трамп заявив, що Сполучені Штати "переможуть Гренландію". Дозвольте мені бути ясним: США не можуть цього зробити. Ми не можемо бути власністю. Ми самі будемо формувати своє майбутнє… Ми маємо відповісти спокійно, гідно та єдно,
– написав гренландський прем'єр.
Він наголосив, що країна дасть зрозуміти Трампу, що вона належить іншим.
"Вчора ми це чітко дали зрозуміти. Сьогодні ми все ще маємо чітку позицію. І це не зміниться в майбутньому", – додав Нільсен.
Нагадаємо, що Трамп лякає Гренландію військовим втручанням.