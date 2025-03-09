Трамп хочет, чтобы Зеленский уступил территории, и, возможно, чтобы ушел в отставку, – NBC News

Президент США Дональд Трамп в частных разговорах со своими помощниками дал понять, что потенциальное заключение соглашения между Киевом и Вашингтоном по полезным ископаемым, будет недостаточным шагом для восстановления обмена разведывательных данных и продолжения оказания помощи.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники среди официальных представителей действующей администрации, передает 24 Канал. Заметим, что соглашение могут подписать уже во время встречи американской и украинской сторон в Саудовской Аравии на этой неделе.

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Что Трамп хочет получить от Зеленского

По данным источников издания, Дональд Трамп стремится к подписанию соглашения с Украиной относительно полезных ископаемых. В то же время, президент США хочет увидеть изменение отношения украинского президента Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией, в частности готовность к территориальным уступкам в пользу Москвы.

Трамп также хочет, чтобы Зеленский сделал определенный шаг к выборам в Украине и, возможно, к отставке с поста лидера своей страны,

– сообщают журналисты, ссылаясь на собеседников.

В статье напоминают, что выборы в Украине пока невозможно провести, согласно конституционному положению о военном положении, которое действует с февраля 2022 года. В свою очередь спикер Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз, отвечая на вопросы о требованиях Трампа, заявил о положительных сигналах.

"Украинцы совершили положительное движение. В связи со встречами в Саудовской Аравии на следующей неделе мы с нетерпением ждем услышать больше положительных сдвигов, которые, надеюсь, окончательно покончат с этой жестокой войной и кровопролитием", – сказал американский чиновник.

Напомним, что в конце февраля подписание соглашения о полезных ископаемых отложили из-за спора, возникшего между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Президент Украины тогда досрочно покинул Белый дом, не участвуя в совместной пресс-конференции.