Представитель МИД Георгий Тихий отметил, что Украина остается готовой заключить соглашение со Штатами по минеральным ресурсам. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также На случай серьезного противостояния с Китаем: что США важно получить от Украины

Когда Украина подпишет соглашение об ископаемых с США

Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что Украина готова к подписанию соглашения о полезных ископаемых с США.

Встреча в Саудовской Аравии может стать площадкой для подписания соглашения. Однако в МИД не могут этого точно подтвердить, поэтому просят "не забегать наперед".

Я думаю, что бесспорно эта встреча, которая состоится в Саудовской Аравии, является одной из возможностей (чтобы подписать соглашение с США о минералах - ред.). Это правда. Но давайте не будем забегать вперед и посмотрим, как дальше будут развиваться события,

– сказал Тихий.

Напомним, украинская делегация прибудет в Саудовскую Аравию 10 марта для переговоров с американской стороной.