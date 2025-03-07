Из-за этого Штатам стоит искать "запасной вариант", которым может стать именно Украина. Такое мнение 24 Каналу высказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что взгляды США и нашей страны на этот счет несколько отличаются.

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Что США нужно от Украины для противостояния с Китаем

Ус объяснил, что США сейчас выстраивают новую геополитическую стратегию – готовятся к торговым войнам с Мексикой, Китаем и Канадой. Важнейшим врагом все же остается Пекин, который в ответ на введение пошлин может запретить поставки редкоземельных минералов в США.

Поэтому США ищут обходные варианты – соглашение с Украиной, по данным американских СМИ, является тем вариантом, который может помочь США обойти возможные запреты Китая,

– сказал он.

В то же время США и Украина имеют разные взгляды на это соглашение по гарантиям безопасности. Их требует наша страна, но Трамп прописывать их не собирается. Остается вопрос, будут ли гарантии "на словах" работать, но такой вариант, по мнению главного консультанта, исключать нельзя.

Предыдущая администрация Соединенных Штатов имела четкую позицию по поддержке Украины. При каденции Джо Байдена наша страна получала военную помощь и разведданные. Однако есть важный момент – демократы никогда не говорили о присутствии американских военных в Украине.

"С действующей администрацией этот спектр вариаций очень-очень большой. Здесь мы видим приостановление военной помощи, а также отсутствие разведывательной информации. Однако несмотря на все заявления политиков США о том, что в Украине не будет американских военных, все может быть", – подчеркнул он.

Интересно! На фоне заявлений Трампа страны Европы начинают активизировать свои усилия, а дух антиамериканизма увеличивается. Руководитель Центра стратегических коммуникаций и безопасности Игорь Соловей заметил, что Европа ждет спада эмоций для принятия взвешенных решений.

Ус добавил, что именно торговые войны стали предпосылкой к началу Второй мировой войны в прошлом веке. Именно поэтому, когда команда Трампа обвиняет Украину в том, что именно из-за нас скоро начнется третья мировая, ей сначала стоит посмотреть на свои действия.