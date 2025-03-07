Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що Україна залишається готовою укласти угоду зі Штатами щодо мінеральних ресурсів. Про це повідомляє 24 Канал.

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Коли Україна підпише угоду про копалини зі США

Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна готова до підписання угоди про корисні копалини зі США.

Зустріч у Саудівській Аравії може стати майданчиком для підписання угоди. Однак у МЗС не можуть цього точно підтвердити, тому просять "не забігати наперед".

Я думаю, що безперечно ця зустріч, яка відбудеться в Саудівській Аравії, є однією з нагод (щоб підписати угоду зі США про мінерали - ред.). Це правда. Але давайте не будемо забігати наперед і подивимося, як далі будуть розвиватися події,

– сказав Тихий.

Нагадаємо, українська делегація прибуде до Саудівської Аравії 10 березня для переговорів з американською стороною.