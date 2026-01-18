У Путина будет 2 победы: премьер Испании прокомментировал сценарий вторжения США в Гренландию

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что попытка президента США Дональда Трампа реализовать посягательство на Гренландию могла бы стать настоящим подарком для Кремля. По его словам, это обеспечит российскому лидеру сразу два стратегических выигрыша.

Вторжение США в Гренландию легитимизировало бы войну России против Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на La Vanguardia.

Почему захват Гренландии США выгоден России?

По словам Санчеса, возможное силовое установление контроля США над Гренландией создало бы прецедент, который сыграл бы на руку Москве. Он пояснил, что такой шаг фактически оправдал бы агрессию России против Украины.

Вторжение США на эту территорию сделало бы Владимира Путина самым счастливым человеком в мире. Почему? Потому что это легитимизировало бы его вторжение в Украину. Если бы США применили силу в Гренландии, это был бы смертельный удар для НАТО. Путин получил бы двойную причину радоваться,

– подчеркнул Санчес.

Он также отметил, что Мадрид пока не принял окончательного решения относительно участия испанских военных в учениях на Гренландии, которые планирует провести Дания.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отметил 24 Каналу, что в сознании Трампа НАТО отделяется от Соединенных Штатов. Согласно заявлениям американского президента, Европейский Союз рассматривается скорее даже как недружественная коалиция государств.

