"Мы не принадлежим никому другому": новый премьер Гренландии ответил Трампу

Новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен решительно отверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты установят контроль над островом. Он отметил, что Гренландия сама решает свое будущее.

Он отметил, что "мы не должны реагировать (на заявления Трампа, – 24 Канал) со страхом, мы должны реагировать со спокойствием, достоинством и единством". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Facebook-страницу Йенс-Фредерика Нильсена.

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Как ответил Трампу Нильсен

Нильсен отметил, что Гренландия остается независимой в выборе своего будущего.

Его реакция прозвучала в ответ на слова Трампа, который в интервью NBC News заявил: "Мы получим Гренландию. Да, на 100%".

Президент Трамп говорит, что США "получат Гренландию". Позвольте мне внести ясность: США не получат Гренландию. Мы не принадлежим никому другому. Мы сами решаем свое будущее,

– заявил Нильсен.

Он также подчеркнул, "мы не должны реагировать со страхом, мы должны реагировать со спокойствием, достоинством и единством".

"И именно через эти ценности мы должны четко и спокойно показать американскому президенту, что Гренландия – наша. Так было вчера. Так есть сегодня. И так будет в будущем", – написал Нильсен.

Между тем 28 марта вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе со своей женой Ушей посетил Гренландию и встретился с американскими военными на базе Питуффик.

Находясь там, он раскритиковал Данию, заявив, что она "плохо поработала в пользу народа Гренландии".

В то же время офис премьер-министра Дании сообщил, что Метте Фредериксен совершит трёхдневный визит в Гренландию, чтобы обсудить давление США на остров. Она начнет турне 2 апреля.