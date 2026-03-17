Трамп просит отложить встречу с Си Цзиньпином: что стало причиной

Встреча Дональда Трампа с Си Цзиньпином должна была состояться в период с 31 марта по 2 апреля. Однако, президент США попросил отложить ее "примерно на месяц".

Об этом сказал лидер США журналистам в Овальном кабинете, передает CNBC.

Почему Трамп попросил отложить визит в Китай?

Трамп отметил, что решение не связано ни с какими политическими маневрами. По его словам, причина проста – продолжается война, и он считает необходимым оставаться в США.

Мы ведем переговоры с Китаем. Я бы с удовольствием уехал, но из-за войны я хочу остаться здесь. Я чувствую, что должен быть здесь. Поэтому мы попросили отложить визит примерно на месяц,

– сказал президент США,

В то же время американо-китайские отношения и без того находятся в напряженном состоянии после возвращения Трампа к власти. Основной причиной стала его жесткая экономическая политика, в частности повышение пошлин в рамках так называемой "тарифной войны".

Отдельным фактором является роль Китая как одного из ключевых партнеров Ирана. На фоне конфликта на Ближнем Востоке Трамп ранее призвал Пекин присоединиться к обеспечению безопасности в Ормузском проливе, который имеет стратегическое значение для поставок нефти в мире.

Какова роль Китая в войне в Иране?