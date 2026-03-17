Трамп просит отложить встречу с Си Цзиньпином: что стало причиной
- Ожидалось, что Трамп прибудет с визитом в Китай в конце марта для встречи с Си Цзиньпином.
- Однако, Трамп попросил отложить встречу с лидером Китая.
Встреча Дональда Трампа с Си Цзиньпином должна была состояться в период с 31 марта по 2 апреля. Однако, президент США попросил отложить ее "примерно на месяц".
Об этом сказал лидер США журналистам в Овальном кабинете, передает CNBC.
Почему Трамп попросил отложить визит в Китай?
Трамп отметил, что решение не связано ни с какими политическими маневрами. По его словам, причина проста – продолжается война, и он считает необходимым оставаться в США.
Мы ведем переговоры с Китаем. Я бы с удовольствием уехал, но из-за войны я хочу остаться здесь. Я чувствую, что должен быть здесь. Поэтому мы попросили отложить визит примерно на месяц,
– сказал президент США,
В то же время американо-китайские отношения и без того находятся в напряженном состоянии после возвращения Трампа к власти. Основной причиной стала его жесткая экономическая политика, в частности повышение пошлин в рамках так называемой "тарифной войны".
Отдельным фактором является роль Китая как одного из ключевых партнеров Ирана. На фоне конфликта на Ближнем Востоке Трамп ранее призвал Пекин присоединиться к обеспечению безопасности в Ормузском проливе, который имеет стратегическое значение для поставок нефти в мире.
Какова роль Китая в войне в Иране?
Китай является важным партнером Ирана, поддерживая его экономически через закупку нефти и потенциально предоставляя технологическую помощь. В то же время, по словам главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, вместе с Россией Пекин помогает Тегерану различными способами, в том числе и в военной сфере, хотя официально избегает прямых заявлений о такой поддержке.
США ведут переговоры с несколькими странами по совместного обеспечения безопасности Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых энергоресурсов. В то же время большинство союзников, в частности Япония, Австралия и Великобритания, не спешат участвовать в военной миссии, подчеркивая ограничения и риски эскалации, тогда как Китай пока публично не комментирует возможное участие.
Китай остается одним из ключевых геополитических игроков в ситуации вокруг Ближнего Востока, однако не демонстрирует готовности к прямому противостоянию с США. Как отмечает эксперт Юрий Богданов, Пекин пытается действовать осторожно, избегая втягивания в масштабные конфликты и делая ставку на минимальное участие. В то же время для Китая критически важным является стабильное снабжение нефти, в частности через Ормузский пролив.