Трамп шантажирует Нью-Йорк, требуя назвать собственным именем два значительных объекта

После возвращения в Белый дом Трамп стремится занять заметное место в американской истории, называя собственным именем практически все вокруг себя. Когда это не получается – президент США прибегает к шантажу.

Во второй раз придя к власти, Трамп ввел ряд инициатив с собственным именем: карточку Trump Gold Card для ускоренного гражданства, сайт TrumpRx с дешевыми лекарствами и новый боевой корабль класса Trump, что должно увековечить его внешнюю политику "мира через силу", пишет CNN.

Как Трамп пытается переименовать в честь себя объекты в Нью-Йорке?

Теперь американский лидер нацелился на переименование уже существующих объектов. Он хочет, чтобы Penn Station в Нью-Йорке и международный аэропорт Даллес в Вашингтоне носили его имя.

В прошлом месяце с этим предложением президент обратился к лидеру меньшинства в Сенате Чаку Шумеру. Он заявил, что в обмен на переименование готов снять заморозку на миллиарды долларов для финансирования крупного инфраструктурного проекта в Нью-Йорке.

Это неожиданное предложение Шумер быстро отклонил, отметив президенту, что не имеет полномочий выполнить такую нестандартную просьбу. С тех пор Трамп продолжает блокировать более 16 миллиардов долларов, выделенные на долгожданный проект Gateway, который предусматривает новый железнодорожный тоннель под рекой Гудзон для сообщения Нью-Йорка и Нью-Джерси. Сейчас оба штата подали в суд на администрацию Трампа из-за заморозки, заявляя в иске, что прекращение финансирования является незаконным.

Комиссия, отвечающая за тоннель Gateway, предупредила, что вскоре вынуждена будет остановить работы и уволить около 1 000 работников, если администрация Трампа не разблокирует финансирование. Строительство тоннеля началось еще до возвращения Трампа к власти, а федеральное правительство должно обеспечить значительную часть средств. Но в конце прошлого года Трамп приостановил проект, что, по мнению демократов в Нью-Джерси и Нью-Йорке, было политически мотивированным решением.

Некоторые консервативные законодатели уже предложили законопроект о переименовании Даллеса в "Международный аэропорт Дональда Трампа", но он пока не имеет поддержки и маловероятно будет принят в контролируемом республиканцами Конгрессе.

Что известно о скандале вокруг переименования Центра Кеннеди?