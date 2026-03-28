Дональд Трамп планирует переименовать Ормузский пролив в свою честь

Президент США Дональд Трамп заявил, что приоритетная задача на Ближнем Востоке –это взятие под контроль Ормузского пролива. Он добавил, что планирует переименовать его в "Американский пролив" или же назвать в свою честь.

По словам Трампа, США обязательно вернут пролив и не позволят Ирану шантажировать мир. Об этом сообщили в New York Post.

Смотрите также США готовят высадку войск и наземную операцию в Иране: это может стать катастрофой для Трампа

Почему Трамп хочет переименовать пролив?

Лидер США заявил, что хочет "завершить работу" на Ближнем Востоке. Он отметил, что также стремится обеспечить, чтобы Иран больше не мог останавливать судоходство и претендовать на власть над Ормузским проливом.

Президент подчеркнул, что после урегулирования конфликта на Ближнем Востоке он планирует переименовать пролив в свою честь.

Они должны открыть пролив Трампа – я имею в виду Ормузский пролив,

– заявил Трамп.

До этого в Белом доме сообщали о планах переименования Ормузского пролива на "Американский". Один из высокопоставленных чиновников отметил, что если США будут заботиться и контролировать морскую полосу, тогда она не должна называться "Ормузским".

Обратите внимание! Трамп – сторонник давать новые названия объектам. Например, он принял участие в церемонии присвоения почетного названия части дороги в свою честь. Произошло это в Палм-Бич, штат Флорида. Законодатели штата одобрили переименование участка Южного бульвара (South Ocean Boulevard) на Donald J. Trump Boulevard.

