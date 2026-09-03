"Сотни миллиардов Украина получила бесплатно": Трамп требует от Европы деньги за помощь Киеву

Президент США Дональд Трамп выступил с очередным заявлением о помощи Украине. По его словам, администрация бывшего главы Белого дома Джо Байдена передала Украине оружие на сотни миллиардов долларов.

В свою очередь, Вашингтон ничего за эту помощь не получил. А заплатить могла Европа. Соответствующее заявление Трамп сделал в своей социальной сети Truth Social.

Что снова заявил Трамп о помощи Украине?

Он, в частности, утверждает, что администрация Байдена передала Украине больше боеприпасов, чем США использовали в Иране.

Украине и НАТО были бесплатно переданы сотни миллиардов долларов, за которые Европа заплатила бы – если бы их только попросили. А мы все равно будем просить эти деньги, хотя и с некоторым опозданием,

– подчеркнул Трамп.

Что еще сказал президент США?

Трамп отметил, что США располагают "почти неограниченными запасами" боеприпасов среднего и высокого качества. По его словам, этих ресурсов гораздо больше, чем страна вообще могла бы использовать в военной операции в Иране или любом другом потенциальном конфликте.

"США производят боеприпасы в невиданных ранее масштабах. Мы накапливаем запасы и готовимся к любым непредвиденным обстоятельствам", – отметил политик.

Также Трамп объявил, что в ближайшее время Вашингтон возобновит продажу оружия союзникам – пока же они лишь "забирают его себе и накапливают".

Помощь США Украине и заявления Трампа об этом: что было известно ранее?

По данным Кильского института мировой экономики, который регулярно ведет соответствующие подсчеты, совокупная помощь Соединенных Штатов Украине составляет более 115 миллиардов евро. Правда, на военные нужды Вашингтон выделил лишь 64,62 миллиарда евро, а остальное – это финансовая и гуманитарная помощь.

Для сравнения: страны Европы и институты ЕС потратили 230,5 миллиарда евро. Более того, еще 160,6 миллиарда евро запланировано к выделению.

Добавим, что Трамп уже не впервые критикует администрацию Байдена и высказывает упреки в адрес Украины – якобы она получила оружие бесплатно, а за это нужно платить.

В частности, в конце апреля президент США заявлял, что Байден выделил Украине 350 миллиардов долларов помощи. Это решение было ошибочным, и из-за него якобы продолжается война.