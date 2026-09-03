Натомість Вашингтон нічого за цю допомогу не отримав. А заплатити могла Європа. Відповідну заяву Трамп зробив у своїй соцмережі Truth Social.

Що знову видав Трамп про допомогу Україні?

Він, зокрема, переконує, що адміністрація Байдена передала Україні більше боєприпасів, ніж США використали в Ірані.

Україні та НАТО було безкоштовно передано сотні мільярдів доларів, за які Європа заплатила б — якби їх тільки попросили. А ми все одно проситимемо ці гроші, хоч і з деяким запізненням,

– підкреслив Трамп.

Які ще заяви зробив президент США?

Трамп зазначив, що США володіють "майже необмеженими запасами" боєприпасів середньої та високої якості. За його словами, цих ресурсів набагато більше, ніж країна взагалі могла б використати у військовій операції в Ірані чи будь-якому іншому потенційному конфлікті.

"США виробляють боєприпаси у небачених раніше масштабах. Ми накопичуємо запаси та готуємось до будь-яких непередбачених обставин", – зауважив політик.

Також Трамп анонсував, що невдовзі Вашингтон відновить продаж зброї союзникам – наразі ж вони лише "забирають її собі та накопичують".

Допомога США Україні та заяви Трампа про це: що було відомо раніше?

За даними Кільського інституту світової економіки, який регулярно веде відповідні підрахунки, сукупна допомога Сполучених Штатів Україні становить понад 115 мільярдів євро. Щоправда, на військові потреби Вашингтон виділив лише 64,62 мільярда євро, а решта – це фінансова та гуманітарна допомога.

Для порівняння: країни Європи та інститути ЄС витратили 230,5 мільярда євро. Ба більше, ще 160,6 мільярда євро заплановано до видачі.

Додамо, що Трамп уже не вперше критикує адміністрацію Байдена та робить закиди у бік України – нібито вона отримала зброю безкоштовно та за це треба платити.