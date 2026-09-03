Как сообщает агентство Reuters, президент США Дональд Трамп заявил о намерении потребовать от стран Европы компенсацию за военную помощь и боеприпасы, которые ранее получил Киев. По его словам, Вашингтон долгое время предоставлял вооружение бесплатно, хотя платить за это должны были европейские государства. Трамп подчеркнул в социальной сети Truth Social, что собирается вернуть эти деньги, пусть и с некоторым опозданием.

Претензии Белого дома и реальные цифры

В то же время статистика свидетельствует о несколько ином распределении расходов среди союзников. По данным Кильского института мировой экономики, совокупная помощь США Украине составила около 115 миллиардов евро, из которых непосредственно военная доля составляет 64,6 миллиарда евро. Для сравнения: европейские страны и институты ЕС уже направили в общей сложности 230,5 миллиарда евро и запланировали выделение еще более 160 миллиардов.

Кроме того, глава Белого дома намекнул на возможную временную приостановку продаж оружия союзникам по НАТО, поскольку Соединенные Штаты вынуждены в первую очередь пополнять собственные арсеналы. Дефицит боеприпасов в США обострился на фоне продолжающейся военной операции против Ирана, которая истощила запасы высокоточных ракет и перехватчиков Patriot до критического уровня.

Изменение подхода к помощи и дефицит систем ПВО

Сейчас подход американской администрации существенно изменился: помощь Украине переведена на коммерческую основу, и за поставки оружия платят сами европейские страны или Киев. В то же время проблема нехватки ракет-перехватчиков остается острой для всего Запада.

Как уже сообщалось на нашем сайте, в Европе остро не хватает ракет Patriot, потому что НАТО обеспокоено способностью отразить потенциальные атаки. Также напомним, что ранее мы писали о том, что Зеленский напомнил о ракетах для Patriot на фоне подготовки к защите инфраструктуры.