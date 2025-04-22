Трамп хочет соглашение между Россией и Украиной уже 30 апреля, чтобы "вписаться" в 100 дней, – FT

Президент США Дональд Трамп хочет достичь мирного соглашения между Россией и Украиной уже до 30 апреля, чтобы заявить, что он выполнил свою миротворческую миссию за первые 100 дней.

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники, передает 24 Канал.

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Зачем Трамп ставит термины

Дональд Трамп недавно в Truth Social выражал надежду на заключение соглашения между Украиной и Россией уже на этой неделе, после чего начнут вести дела с Вашингтоном. США. На встрече в Париже на прошлой неделе США высказали идеи, которые могли бы сформировать контуры возможного соглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга заявил во вторник, 22 апреля, что не получал от американского лидера предложения о конкретных шагах по прекращению войны с Россией. Но он сказал, что как только будет прекращение огня, он будет готов к прямым переговорам с Путиным.

Высокопоставленные украинские чиновники сообщили FT, что они восприняли некоторые идеи, выдвинутые Трампом и его командой, не уточнив детали. Предложения США предполагают развертывание европейского миротворческого контингента в Украине, а также отдельных военных сил, не входящих в НАТО.

Такую идею предлагают для отслеживания прекращения огня "вдоль демилитаризованной зоны, охватывающей всю линию фронта протяженностью более 1 тысячи километров". Контингент должен работать совместно с украинскими и российскими силами, следя за перемирием на столкновении.

Издание пишет, что согласно потенциальному соглашению Украина обязуется не отвоевывать оккупированную Россией территорию военным путем, а Россия соглашается остановить медленное продвижение своей армии. Впрочем, говорят, что пока неизвестно, предлагал ли Дональд трамп официально.

Считается, что Трамп это понимает благодаря Виткоффу. И есть надежда, что все это произойдет до 30 апреля, чтобы он мог с гордостью заявить, что выполнил свою миротворческую миссию за первые 100 дней своего президентства,

– пишет издание.