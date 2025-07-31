Постоянный представитель США в ООН Джон Келли заявил, что Дональд Трамп хочет заключить соглашение о прекращении войны России в Украине. Американский президент стремится это сделать до 8 августа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о намерениях Трампа относительно войны в Украине?

По словам Джона Келли, президент США Дональд Трамп четко дал понять, что хочет заключить соглашение о прекращении войны России в Украине до 8 августа.

И Россия, и Украина должны договориться о прекращении огня и прочном мире. Пришло время заключить соглашение. Президент Трамп четко дал понять, что это должно быть сделано до 8 августа,

– заявил американский дипломат на Совбезе ООН.

Он также отметил, что Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира.

К слову, Дональд Трамп 29 июля заявил, что дает России 10 дней для того, чтобы та прекратила войну против Украины. В случае невыполнения этого американский лидер планирует ввести пошлины и другие меры против Кремля и его партнеров.

Ранее Трамп заявлял, что хочет сократить 50-дневный срок, который он дал Путину для заключения мирного соглашения. По словам главы Белого дома, причиной этого стало его разочарование в том, что российский диктатор после переговоров все равно продолжает бомбардировки Украины.