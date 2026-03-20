Президент США Дональд Трамп сделал новое резонансное заявление о доверии к международным партнерам. Он отметил, что больше доверяет Владимиру Путину, чем европейским союзникам.

По словам американского лидера, Путин вызывает больше доверия, чем украинский президент. Об этом Трамп заявил ведущей программы "The 11th Hour" на телеканале MS Now Стефани Руле.

Что заявил Трамп?

Трамп отметил, что уровень его доверия к Путину выше, чем к любому из европейских лидеров. Он также отметил, что, по его мнению, российский лидер не боится Европы.

Кроме того, Трамп заявил, что ему сложнее вести дела с президентом Украины Владимиром Зеленским, чем с главой Кремля.

Также американский лидер подчеркнул, что Украина никак не помогла США, даже несмотря на то, что украинский президент заявлял другое. Зеленский сообщал, что на Ближнем Востоке работают 228 украинских специалистов работают 228 украинских специалистов, которые помогают улучшать местную ПВО для противодействия атакам дронов. Они проводят консультации и оценивают защиту критической инфраструктуры, разрабатывая практические решения для повышения эффективности воздушной обороны.

