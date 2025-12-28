Трамп договорился с Путиным о новом разговоре: уже после встречи с Зеленским

Путин поговорил с Трампом перед встречей американского президента с Зеленским. Они договорились поговорить по телефону еще раз после этой встречи.

Об этом рассказал советник Путина Юрий Ушаков, передает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС.

Смотрите также Десятки людей собрались на мосту в Мар-а-Лаго, чтобы выразить поддержку Зеленскому и Украине

Путин и Трамп договорились поговорить сегодня еще раз

Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп говорили по телефону 1 час и 15 минут перед тем, как Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго.

Они договорились поговорить снова о результатах встречи Трампа с Зеленским позже в этот день.

Зеленский и Трамп вскоре встретятся в Мар-а-Лаго