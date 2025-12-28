Трамп договорился с Путиным о новом разговоре: уже после встречи с Зеленским
- Путин и Трамп договорились о повторном телефонном разговоре после встречи Трампа с Зеленским.
- Их первый телефонный разговор длился 1 час и 15 минут перед встречей.
Путин поговорил с Трампом перед встречей американского президента с Зеленским. Они договорились поговорить по телефону еще раз после этой встречи.
Об этом рассказал советник Путина Юрий Ушаков, передает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС.
Путин и Трамп договорились поговорить сегодня еще раз
Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп говорили по телефону 1 час и 15 минут перед тем, как Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго.
Они договорились поговорить снова о результатах встречи Трампа с Зеленским позже в этот день.
Зеленский и Трамп вскоре встретятся в Мар-а-Лаго
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Майами для личной встречи с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения мирного плана.
Дональд Трамп провел разговор с Владимиром Путиным перед тем, как встретиться с Зеленским. Она состоялась за час до этого.
Десятки людей собрались на мосту к Мар-а-Лаго в Майами с украинскими флагами для поддержки Зеленского и Украины.