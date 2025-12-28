Про це розповів радник Путіна Юрій Ушаков, передає 24 Канал з посиланням на пропагандистське агентство ТАСС.

Путін і Трамп домовилися поговорити сьогодні ще раз

Російський диктатор Владімір Путін та президент США Дональд Трамп говорили телефоном 1 годину і 15 хвилин перед тим, як Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго.

Вони домовилися поговорити знову про результати зустрічі Трампа із Зеленським пізніше цього дня.

Зеленський і Трамп невдовзі зустрінуться у Мар-а-Лаго