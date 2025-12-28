Об этом рассказал советник Путина Юрий Ушаков, передает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС.

Путин и Трамп договорились поговорить сегодня еще раз

Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп говорили по телефону 1 час и 15 минут перед тем, как Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго.

Они договорились поговорить снова о результатах встречи Трампа с Зеленским позже в этот день.

Зеленский и Трамп вскоре встретятся в Мар-а-Лаго