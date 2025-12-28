Об этом рассказал советник Путина Юрий Ушаков, передает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС.
Путин и Трамп договорились поговорить сегодня еще раз
Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп говорили по телефону 1 час и 15 минут перед тем, как Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго.
Они договорились поговорить снова о результатах встречи Трампа с Зеленским позже в этот день.
Зеленский и Трамп вскоре встретятся в Мар-а-Лаго
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Майами для личной встречи с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения мирного плана.
Десятки людей собрались на мосту к Мар-а-Лаго в Майами с украинскими флагами для поддержки Зеленского и Украины.