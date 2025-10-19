Украина по большей части удержала ключевые позиции на фронте, пишут иностранные СМИ. И, несмотря на невыгодную для Киева риторику Трампа, не все так плохо, как может показаться.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также Встреча Трампа и Зеленского позволила Путину продолжить войну в Украине, – Forbes

Насколько все плохо для Украины сейчас?

Трамп все же собирается встретиться с Путиным снова, на этот раз в Будапеште. Но это не окончательный провал для Украины.

Журналисты обратили внимание, что последняя встреча Зеленского и Трампа не была такой фатальной, как в феврале. Да и тогда Украина смогла выстоять – благодаря поддержке Европы.

Зеленский пережил весну и лето, когда главный союзник Украины отвернулся от него и попытался – без Киева – заключить мирное соглашение со своим врагом. Украина видела, как Европа финансово и военно заполнила пустоту, оставленную Америкой, а потом тот самый непокорный Белый дом предлагал им свои лучшие ракеты,

– указали CNN.

Отношения Зеленского и Трампа улучшились. Украина все еще "не получила главный приз". Но разговоры о "Томагавках" – уже прогресс. Договоренности по этим ракетам неоднозначны. Но, по мнению медийщиков, наше государство уже сейчас имеет оружие, соизмеримое с "Томагавками". Это дальнобойные дроны.

"Раньше Зеленский был глобальным торговцем аргументами в поддержку обороны Украины и содействие ее вступлению в НАТО. Теперь он путешествует по странам-членам НАТО, представляя им современные украинские технологии беспилотников, которые быстро развиваются", – отметили журналисты.

Они также подчеркнули: Украина может даже выиграть от слов Трампа об остановке боевых действий на тех территориях, где они ведутся.

CNN надеется, что:

В дальнейшем погода будет способствовать Украине. Ведь без листьев российским солдатам будет сложнее прятаться, а украинские дроны будут легче их находить.

И что Трамп, возможно, прозреет относительно Путина.

А самое главное – что на Путина будут давить экономические проблемы внутри государства и извне. Например, Индия, которая якобы отказалась от российской нефти.

Мировые СМИ ищут плюсы в сложившейся ситуации

Другие издания тоже пишут, что Зеленский ехал в Вашингтон не как проситель, а как равный. Украине есть что предложить Трампу, считает Time.

The Telegraph видит позитив в том, что Трамп постепенно отказывается от представлений времен холодной войны о непреодолимо сильной России. То, что в публичном пространстве звучат слова о возможной передаче "Томагавков", – уже успех.