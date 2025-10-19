Трамп дає Путіну ще один шанс переконати себе, та для України все ж є гарні новини, – CNN
- Україна здебільшого утримала ключові позиції на фронті, незважаючи на невигідну риторику Трампа.
- Зеленський покращив стосунки з Трампом, тож поїздка Путіна в Будапешт – ще не провал.
Україна здебільшого утримала ключові позиції на фронті, пишуть іноземні ЗМІ. І, попри невигідну для Києва риторику Трампа, не все так погано, як може видатися.
повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
Наскільки все погано для України зараз?
Трамп усе ж збирається зустрітися з Путіним знову, цього разу в Будапешті. Але це не остаточний провал для України.
Журналісти звернули увагу, що остання зустріч Зеленського і Трампа не була такою фатальною, як у лютому. Та й тоді Україна змогла вистояти – завдяки підтримці Європи.
Зеленський пережив весну та літо, коли головний союзник України відвернувся від нього та спробував – без Києва – укласти мирну угоду зі своїм ворогом. Україна бачила, як Європа фінансово та військово заповнила порожнечу, залишену Америкою, а потім той самий непокірний Білий дім пропонував їм свої найкращі ракети,
– вказали CNN.
Стосунки Зеленського і Трампа покращилися. Україна все ще "не отримала головний приз". Але розмови про "Томагавки" – вже прогрес. Домовленості щодо цих ракет неоднозначні. Та, на думку медійників, наша держава вже зараз має зброю, співмірну з "Томагавками". Це далекобійні дрони.
"Раніше Зеленський був глобальним торговцем аргументами на підтримку оборони України та сприяння її вступу до НАТО. Тепер він подорожує країнами – членами НАТО, презентуючи їм найсучасніші українські технології безпілотників, які швидко розвиваються", – відзначили журналісти.
Вони також наголосили: Україна може навіть виграти від слів Трампа про зупинку бойових дій на тих територіях, де вони точаться.
CNN сподівається, що:
- Надалі погода сприятиме Україні. Адже без листя російським солдатам буде складніше ховатися, а українські дрони легше їх знаходитимуть.
- І що Трамп, можливо, прозріє щодо Путіна.
- А найголовніше – що на Путіна тиснутимуть економічні проблеми всередині держави та ззовні. Наприклад, Індія, яка нібито відмовилася від російської нафти.
Світові ЗМІ шукають плюси у ситуації, що склалася
Інші видання теж пишуть, що Зеленський їхав до Вашингтона не як прохач, а як рівний. Україні є що запропонувати Трампові, вважає Time.
The Telegraph вбачає позитив у тому, що Трамп поступово відмовляється від уявлень часів холодної війни про непереборно сильну Росію. Те, що в публічному просторі лунають слова про можливу передачу "Томагавків", – уже успіх.