Политика президента США Дональда Трампа в отношении России не слишком отличается от политики его предшественников. Она соответствует подходу всех администраций Соединенных Штатов с 1989 года.

Эксперты считают, что такая политика, как и все предыдущие, потерпит неудачу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Почему подход Трампа к России не является удачным

Критики и сторонники американского лидера считают, что его политика в отношении России является революционной, ведь он пытается наладить отношения с Москвой, несмотря на ее войну в Украине. Это может расцениваться как предательство американских ценностей или как "гениальная" попытка геополитической перегруппировки против Китая.

Однако президент Института Йорктаун Сет Кропси и научный сотрудник этого же института Гарри Хейлем говорят, что такая политика является вполне обычной. По их словам, она потерпит неудачу, если Трамп не попытается сделать что-то по-настоящему радикальное.

Там объясняют, что объединение Германии и распад Советского Союза отбросили Россию назад в евразийскую степь и возродили меньшие государства Восточной Европы, включая Польшу, страны Балтии, Беларусь, Украину и черноморские государства.

Со слабостью Москвы и отсутствием угрозы немецкой экспансии вдруг стало возможным построить целостную европейскую систему безопасности, чтобы блокировать российские завоевания. Это было бы возможно, если бы в нее были полностью интегрированы Польша и Украина – единственные страны между Германией и Россией, которые достаточно большие, чтобы иметь значительные вооруженные силы.

Впрочем, с 1989 года администрации Белого дома выбрали другой подход. Американские президенты считали, что лучше налаживать отношения с Россией, а не поддерживать стратегический баланс в Европе.

В частности, когда СССР распался, администрация Джорджа Герберта Уокера Буша пыталась поддержать тогдашнего лидера союза Михаила Горбачева. Тогда команда американского лидера отвергла предложения Украины, ведь там считали мелкий национализм более значительной проблемой, чем возрождение "русской мощи".

Билл Клинтон также сделал Москву приоритетом. Кроме этого, его команда рассматривала возможность создания псевдопреференциальной роли для России в европейских структурах безопасности через перекрывание договорных договоренностей и заставила Украину сдать свое ядерное оружие без официальных гарантий безопасности или реальной финансовой поддержки.

Что касается Барака Обамы и его администрации, то они были сосредоточены на "перезагрузке" отношений с Москвой, что дало только небольшие результаты для европейской безопасности.

Авторы материала напоминают, что в своем пресловутом инциденте с открытым микрофоном в марте 2012 года Обама сказал российскому президенту Дмитрию Медведеву, что после переизбрания он будет иметь "больше гибкости", в частности в вопросах противоракетной обороны.

Однако вторжение России в Украину в 2014 году заставило администрацию сократить свои планы по "перезагрузке" отношений. В то же время Обама позволил Франции и Германии сохранить экономические связи с Россией, несмотря на нарушение ею суверенитета демократического государства.

Администрация Джо Байдена тоже хотела перезагрузить отношения с Россией, когда организовала саммит с российским диктатором Владимиром Путиным через шесть месяцев после инаугурации президента и за семь месяцев до полномасштабного вторжения России в Украину.

В связи с этим вторая администрация Трампа, которая стремится наладить отношения с Москвой, выглядит далеко не радикальной и обреченной на провал.

Единственный вопрос заключается в том, докажет ли Трамп, что он все-таки является разрушителем, и сделает в переговорах с Украиной то, чего не удалось ни одному президенту после 1989 года: противостоять России и победить ее,

– говорят эксперты.

В то же время там отмечают, что Трамп не может достичь мирного соглашения между сторонами войны. А также добавляют, что Украина оказалась жестким и энергичным партнером в переговорах.

Однако Киев осторожно дал администрации Трампа то, чего она хотела: согласие на переговоры. Его единственным требованием было, чтобы переговоры начались с прекращения огня и не имели предварительных условий.

Однако, Россия настаивает на том, что Украина должна пойти на капитуляцию и не вести переговоры. Поэтому администрация Трампа, которая хочет заключить любое соглашение, скорее всего, была бы готова на это, но в Белом доме поняли, что не могут заставить Киев заключить такое соглашение.

По мнению обозревателей, единственный путь вперед – наложить на Россию достаточные санкции, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров. Это было бы резким разрывом с недавней историей, ведь даже при администрации Байдена, которая после февраля 2022 года проводила наиболее конфронтационную политику в отношении Москвы с 1989 года, США колебались предоставить Украине современное военное оборудование, опасаясь спровоцировать "эскалацию" со стороны России.

Этот подход обрек на смерть десятки тысяч украинцев и не дал Украине возможности создать такую угрозу нападения, которая заставила бы Москву сесть за стол переговоров.

Авторы материала добавляют, что США нужно предоставить Украине, Польше и странам Балтии преимущество над Россией. Такая политика обяжет военный персонал, разведку и другие средства поддержки под руководством США присоединиться к военному развертыванию под руководством Европы на украинской территории и гарантировать суверенную независимость Украины и ее присоединение к Западу.

Обозреватели отмечают, что единственным ответом от США для России является эффективное сдерживание, в противном случае история с многочисленными провалами Америки может повториться.