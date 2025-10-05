Укр Рус
Трамп зробив Путіну "останнє попередження": ексглава МЗС вказав на конкретний момент
5 октября, 21:07
Трамп сделал Путину "последнее предупреждение": экс-глава МИД указал на конкретный момент

Наталья Бельзецкая
Основні тези
  • Дональд Трамп изменил свою риторику в отношении России и теперь Путина могут ждать серьезные последствия.
  • Трамп резко критикует Россию, называя ее "бумажным тигром", из-за экономических проблем и военных неудач, а также рассматривает усиление помощи Украине.

Похоже, Владимир Путин переполнил чашу терпения Дональда Трампа, ведь риторика президента США резко изменилась. В частности западные СМИ пишут о решении предоставить Украине разведданные и усилить помощь.

Министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко в эфире 24 Канала рассказал, что есть важный момент, который повлиял на отношение Трампа к Путину. После этого американский лидер понял, что происходит.

К теме Путин дерзко ответил Трампу на критику российской армии и сравнение с "бумажным тигром"

Что изменило мнение Трампа?

"Мне кажется, Путину сделали последнее предупреждение. Трамп наконец понял, что глава Кремля – это самый большой лжец в мире. Он публично водил за нос президента США", – сказал Владимир Огрызко.

После этого риторика Трампа резко изменилась. Через некоторое время Россия испытает серьезные последствия из-за своего поведения. В этом контексте усиливаются разговоры о возможном предоставлении Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Становится очевидно, что Путин не планирует останавливаться, а Трампу уже не хватает сил и терпения за этим наблюдать.

Кроме того, повлияла слабость России на фронте, мощные атаки Украины по российским НПЗ, дефицит бензина, серьезные проблемы в экономике. Трамп понял, что Россия не может выиграть эту войну.

Последние заявления Дональда Трампа о России

  • Президент США не скупился на критику России. Он назвал ее "бумажным тигром", ведь страна воюет уже 3 года, а "должна была выиграть меньше, чем за неделю". Кроме этого Трамп указал на критические проблемы в экономике России, в частности упомянул о нехватке горючего.
  • На этом заявления американского лидера не закончились. Он выразил разочарование действиями российского президента. А Дмитрия Медведева назвал "тупым человеком, который работает на Путина". Так отреагировал на его ядерные угрозы.
  • После встречи с Владимиром Зеленским Трамп сказал, что тысячи российских военных на фронте находятся в окружении. Кроме этого, вспомнил, что Украина уже освободила более 300 квадратных километров и мощно противостоит агрессии.