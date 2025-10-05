Министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко в эфире 24 Канала рассказал, что есть важный момент, который повлиял на отношение Трампа к Путину. После этого американский лидер понял, что происходит.
К теме Путин дерзко ответил Трампу на критику российской армии и сравнение с "бумажным тигром"
Что изменило мнение Трампа?
"Мне кажется, Путину сделали последнее предупреждение. Трамп наконец понял, что глава Кремля – это самый большой лжец в мире. Он публично водил за нос президента США", – сказал Владимир Огрызко.
После этого риторика Трампа резко изменилась. Через некоторое время Россия испытает серьезные последствия из-за своего поведения. В этом контексте усиливаются разговоры о возможном предоставлении Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Становится очевидно, что Путин не планирует останавливаться, а Трампу уже не хватает сил и терпения за этим наблюдать.
Кроме того, повлияла слабость России на фронте, мощные атаки Украины по российским НПЗ, дефицит бензина, серьезные проблемы в экономике. Трамп понял, что Россия не может выиграть эту войну.
Последние заявления Дональда Трампа о России
- Президент США не скупился на критику России. Он назвал ее "бумажным тигром", ведь страна воюет уже 3 года, а "должна была выиграть меньше, чем за неделю". Кроме этого Трамп указал на критические проблемы в экономике России, в частности упомянул о нехватке горючего.
- На этом заявления американского лидера не закончились. Он выразил разочарование действиями российского президента. А Дмитрия Медведева назвал "тупым человеком, который работает на Путина". Так отреагировал на его ядерные угрозы.
- После встречи с Владимиром Зеленским Трамп сказал, что тысячи российских военных на фронте находятся в окружении. Кроме этого, вспомнил, что Украина уже освободила более 300 квадратных километров и мощно противостоит агрессии.