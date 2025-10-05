Министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко в эфире 24 Канала рассказал, что есть важный момент, который повлиял на отношение Трампа к Путину. После этого американский лидер понял, что происходит.

Что изменило мнение Трампа?

"Мне кажется, Путину сделали последнее предупреждение. Трамп наконец понял, что глава Кремля – это самый большой лжец в мире. Он публично водил за нос президента США", – сказал Владимир Огрызко.

После этого риторика Трампа резко изменилась. Через некоторое время Россия испытает серьезные последствия из-за своего поведения. В этом контексте усиливаются разговоры о возможном предоставлении Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Становится очевидно, что Путин не планирует останавливаться, а Трампу уже не хватает сил и терпения за этим наблюдать.

Кроме того, повлияла слабость России на фронте, мощные атаки Украины по российским НПЗ, дефицит бензина, серьезные проблемы в экономике. Трамп понял, что Россия не может выиграть эту войну.

Последние заявления Дональда Трампа о России