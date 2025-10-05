Міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко в ефірі 24 Каналу розповів, що є важливий момент, який вплинув на ставлення Трампа до Путіна. Після цього американський лідер зрозумів, що відбувається.
Що змінило думку Трампа?
"Мені здається, Путіну зробили останнє попередження. Трамп нарешті зрозумів, що очільник Кремля – це найбільший брехун у світі. Він публічно водив за ніс президента США", – сказав Володимир Огризко.
Після цього риторика Трампа різко змінилася. Через певний час Росія зазнає серйозних наслідків через свою поведінку. У цьому контексті посилюються розмови про можливе надання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Стає очевидно, що Путін не планує зупинятися, а Трампу вже бракує сил і терпіння за цим спостерігати.
Окрім того, вплинула слабкість Росії на фронті, потужні атаки України по російських НПЗ, дефіцит бензину, серйозні проблеми в економіці. Трамп зрозумів, що Росія не може виграти цю війну.
Останні заяви Дональда Трампа про Росію
- Президент США не скупився на критику Росії. Він назвав її "паперовим тигром", адже країна воює вже 3 роки, а "мала виграти менше, ніж за тиждень". Крім цього Трамп вказав на критичні проблеми в економіці Росії, зокрема згадав про нестачу пального.
- На цьому заяви американського лідера не закінчилися. Він висловив розчарування діями російського президента. А Дмитра Медведєва назвав "тупою людиною, яка працює на Путіна". Так відреагував на його ядерні погрози.
- Після зустрічі з Володимиром Зеленським Трамп сказав, що тисячі російських військових на фронті перебувають в оточенні. Крім цього, згадав, що Україна уже звільнила понад 300 квадратних кілометрів і потужно протистоїть агресії.