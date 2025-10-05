Міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко в ефірі 24 Каналу розповів, що є важливий момент, який вплинув на ставлення Трампа до Путіна. Після цього американський лідер зрозумів, що відбувається.

До теми Путін зухвало відповів Трампу на критику російської армії та порівняння з "паперовим тигром"

Що змінило думку Трампа?

"Мені здається, Путіну зробили останнє попередження. Трамп нарешті зрозумів, що очільник Кремля – це найбільший брехун у світі. Він публічно водив за ніс президента США", – сказав Володимир Огризко.

Після цього риторика Трампа різко змінилася. Через певний час Росія зазнає серйозних наслідків через свою поведінку. У цьому контексті посилюються розмови про можливе надання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Стає очевидно, що Путін не планує зупинятися, а Трампу вже бракує сил і терпіння за цим спостерігати.

Окрім того, вплинула слабкість Росії на фронті, потужні атаки України по російських НПЗ, дефіцит бензину, серйозні проблеми в економіці. Трамп зрозумів, що Росія не може виграти цю війну.

Останні заяви Дональда Трампа про Росію